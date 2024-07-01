На кордоні з Польщею відновлено пропуск українських вантажівок

Польська сторона врегулювала питання перетину кордону вантажівками. Митна та прикордонна служби Польщі не будуть вимагати жодних дозволів на двосторонні перевезення.

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Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

Таким чином, всі українські транспортні засоби, що виконують двосторонні перевезення, відповідно до "транспортного безвізу", можуть безперешкодно перетинати кордон.

За словами Деркача, рух вже починається на пунктах пропуску "Шегині – Медика", "Нижанковичі – Мальховіце", "Угринів – Долгобичув", "Краківець – Корчова". Найближчим часом пропуск вантажівок почнеться на інших пунктах.

Заступник міністра подякував колегам із Міністерства інфраструктури Польщі за оперативне вирішення ситуації і нагадав умови здійснення перевезень відповідно до "транспортного безвізу".

"Вони стосуються ВСІХ перевізників – українських та іноземних", - йдеться в повідомленні Деркача.

Умови здійснення перевезень відповідно до "транспортного безвізу"

Для того, щоб здійснювати перевезення відповідно до "транспортного безвізу", необхідно:

Мати на борту ліцензію на перевезення у паперовому вигляді.

Український перевізник повинен мати на борту вантажівки витяг про отримання ліцензії на міжнародні перевезення вантажів англійською мовою з QR-кодом. Отримати його можна у особистому кабінеті перевізника.

Мати документи на вантаж для порожнього транспорту.

Якщо вантажівка виїжджає з України порожньою, то на борту повинні бути документи, що підтверджують повернення з вантажем на зворотньому шляху.

Це може бути договір або підписана перевізником заявка. Ці документи повинні містити, зокрема, ім’я, контактні дані та адресу відправника. Також в них має бути вказано місце завантаження.

Мати на борту документи для підтвердження типу перевезення.

Під час рейсу у водія повинні бути документи у паперовому або електронному вигляді, які підтверджують тип перевезення. Йдеться про коносаменти, товаротранспортні накладні, вантажні митні декларації тощо.

Мати документи для повернення порожньої вантажівки

При поверненні до України порожнім, необхідно мати документи, що підтверджують перевезення вантажу у прямому сполученні.

Мати наліпку на лобовому склі вантажівки

На лобовому склі транспортного засобу повинна бути наліпка синього кольору розміром 5 см. Її вигляд затверджений в Угоді. Завантажити наліпку можна за посиланням: https://bit.ly/3XxUhWJ

Наліпка має допомогти контролюючим органам країн ідентифікувати вантажівки, що виконують перевезення відповідно до Угоди та попереджувати каботажні перевезення.

Нагадаємо, з 1 липня Польща обмежила в'їзд українських вантажівок, які не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення. Однак у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури запевнили, що перевізникам вони не потрібні. Для вирішення питання українська сторона звернулась до Міністерства інфраструктури Польщі, а також повідомила Єврокомісію про призупинення пропуску вантажівок.

24 червня Деркач заявляв, що до 10 липня всі вантажівки мають встигнути повернутись до України, щоб далі виїжджати вже з оновленими документами та маркуванням. Проте, наступного дня він уточнив, що вантажівкам не обовʼязково повертатися в Україну, щоб оновити документи та маркуванням згідно з новим "транспортним безвізом".

"Водії просто мають роздрукувати стікер. Його можна роздрукувати і скачати будь-де", - заявив заступник міністра.

Транспортний безвіз продовжено з умовами

Нагадаємо, 20 червня у Брюсселі заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач та комісар ЄС з питань транспорту Адіна Велян підписали Угоду про продовження лібералізації вантажних перевезень.

Підписана Угода містить кілька ключових змін. Вони стосуються як українських компаній, так і іноземних. Тобто всіх, хто виконує перевезення відповідно до Угоди.

Йдеться про:

Маркування вантажівок, що виконують перевезення відповідно до Угоди.

Необхідність для всіх водіїв мати ліцензію на перевезення чи інші підтверджувальні документи під час виконання перевезення.

Зобов’язання для перевізників, що слідують порожніми за товарами, мати підтверджувальні документи на товари, які вони планують завозити.

Також, оновлена Угода передбачає cтворення спеціальної робочої групи з представників України та ЄС для моніторингу виконання Угоди.