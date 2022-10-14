На Сумщині відновили міст, який підірвали на початку війни

На Сумщині відновили ще один міст - його підірвали військові біля Конотопа на початку російського вторгнення, щоб завадити ворогу просунутися вглиб країни.

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Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Відновлено ще один мостовий перехід на Конотопщині. Свого часу нам довелось його зруйнувати, щоби зупинити ворога .І це вдалося. Росіяни зав’язли у місцевих болотах, де їх швидко «відшукали» наші захисники та лишили навіки", - зазначив Живицький.

Він наголосив, що наразі на мостовому переході все полагодили, аби жителі громади, як і раніше, користувались найкоротшим і зручним шляхом

За словами очільника ОВА, швидко та якісно ремонт мосту здійснила Державна спеціальна служба транспорту, а кошти на матеріали виділила Попівська громада.

Раніше в Сумській області ввели в експлуатацію перший з 15 зруйнованих в регіоні внаслідок бойових дій мостів.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що через війну в Україні пошкоджено або зруйновано 305 мостів, майже 24 тисячі кілометрів доріг, 6,3 тисячі кілометрів залізничних колій.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає 36 легкозбірних мостів завдовжки від 23 до 46 метрів від французької компанії Matiere.