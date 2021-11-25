На украинскую авиацию власти планируют потратить 2,5 млрд грн — Мининфраструктуры

Общая сеть национального перевозчика Украины до 2026 года должна будет насчитывать 15 тысяч рейсов, а ее флот планируется расширить до 20 самолетов.

Об этом 25 ноября в ходе брифинга на форуме "Большое строительство: авиация и туризм" в Киеве заявил старший консультант консалтинговой компании Aerogestion Патрис Фасье, которая разрабатывала концепт авиаперевозчика.

"В настоящее время флот (будущего национального авиаперевозчика. – Delo.ua) пересматривается. Предполагается три типа самолетов, которые будут использоваться", – сказал он.

В частности, Фасье уточнил, что в 2022 году во флоте компании планируется уже от трех до пяти самолетов, в 2023-м – 11, до 2025 года – 17, а к 2026 году – 20.

Что касается финансирования, то, по его информации, на первый год работы, как ожидается, пойдет 96 млн евро, а на второй год 60 млн евро.

"Суммарное количество средств, которое будет инвестировано государством на национального авиаперевозчика, составляет 2,5 млрд грн. Относительно дополнительного финансирования и финансирования в партнерстве — это также изучается, изучаются разные механизмы", — прокомментировала советник министра инфраструктуры Александра Азархина.

По словам Фасье, национальный авиаперевозчик будет иметь как лоукост-предложения, так и премиум.

В связи с созданием национальной авиакомпании руководитель глобальных рынков Lufthansa Consulting Рональд Шульц посоветовал Украине избегать политического влияния на бизнес.

Напомним, авиакомпания Dubai Aviation Corporation (flydubai) (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ) намерена возобновить рейсы в Украину.