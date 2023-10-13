На Харківщині відкрили модульний міст (ФОТО)

13 жовтня на Харківщині відкрили рух транспорту новозведеним модульним мостом, конструкції якого були передані урядом Норвегії.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що завдяки цьому мосту вдасться не лише знову поєднати населені пункти, але й відновити військову логістику на цій ділянці, шлях якої раніше пролягав через зруйнований міст.

Його почнуть відбудовувати одразу після перенаправлення потоку транспорту на новий.

Над зведенням модульного мосту працювало Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Загалом, за даними Мінінфраструктури, з початку повномасштабного вторгнення у Харківській області зруйновано 27 мостів і шляхопроводів.

"З часу деокупації Харківщини Агентство відновлення вже побудувало 25 тимчасових переправ біля зруйнованих мостів і почало відбудову 18 мостів та ремонт ще 2. До кінця року Агентство планує розпочати роботи на ще 4 штучних спорудах", - підкреслили в Мінінфраструктури.

Раніше Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури, Європейський інвестиційний банк та банк ЄС підписали грантову угоду про виділення понад €50 млн для підтримки критичної інфраструктури та зведення тимчасових мостів у постраждалих від війни регіонах України.