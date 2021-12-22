Национальной полиции передали два новых французских вертолета Airbus Н-145

В Киев прибыли два вертолета Н-145(D3) компании Airbus Helicopters. Ими укомплектуют авиационные подразделения Национальной полиции Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"21 декабря в Киев прибыли два вертолета Н-145 (D3) компании Airbus Helicopters. Ими укомплектуют авиационные подразделения Национальной полиции Украины", — сказано в сообщении.

Нацполиция уже имеет на вооружении пять винтокрылых машин типа Н-145. Те, которые были переданы в НПУ 21 декабря, это улучшенная модификация D3.

"У них пять лопастей, улучшенная электроника, они выдерживают большие нагрузки и обладают улучшенной стабилизацией воздушного судна", — сказано в сообщении МВД.

Напомним, поставка вертолетов Airbus осуществляется в соответствии с соглашением между правительством Украины и правительством Французской Республики для создания Единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты в Украине. 29 августа 2018 года между Министерством внутренних дел Украины и компанией Airbus Helicopters был заключен соответствующий контракт.

Стоит отметить, что в прошлом месяце Государственная пограничная служба получила два вертолета Н-125.

В 2022 году в Министерстве внутренних дел будет более 50 вертолетов, полученных от французской авиастроительной компании Airbus, а также отечественного производства.

Airbus также планирует поставлять самолеты для государственной авиакомпании Украины. В частности, Министерство инфраструктуры Украины и Airbus 25 ноября подписали меморандум о взаимопонимании.