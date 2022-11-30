НБУ пропонує системне оновлення умов роботи ринку автострахування

Національний банк звернувся до Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України з пропозицією суттєво оновити Закон України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів".

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Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Мета пропонованих змін - запровадити якісно нову модель регулювання ринку обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (ОСЦПВ, автоцивілка) відповідно до європейських стандартів із урахуванням інтересів страхувальників та потерпілих осіб. Це дасть змогу підвищити довіру до такого виду страхування та сприятиме подальшому розвитку ринку ОСЦПВ", - зазначають в НБУ.

У відомстві пропонують встановити нові стандарти якості страхового покриття.

Зокрема, посиити рівень захисту потерпілих у ДТП шляхом поступового (протягом семи років) підвищення максимальних розмірів страхової виплати до розмірів, установлених у країнах ЄС.

Також пропонують удосконалити механізми виплат в разі заподіяння шкоди внаслідок ДТП.

"Так, планується запровадити систему ануїтетних (регулярних та послідовних) страхових виплат у разі заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю або життю потерпілих. Якщо пошкоджено транспортний засіб, страхова виплата розраховуватиметься без вирахування зносу вартості його складових частин та деталей. Це забезпечить повне покриття витрат на ремонт транспортного засобу та приведення його до стану, який був до ДТП", - зауважують в НБУ.

По-друге, планують запровадити європейські підходи до формування вартості ОСЦПВ та широке використання електронних технологій.

НБУ пропонує, відповідно до практики європейських країн, скасувати чинне держрегулювання цін за цим видом страхування та запровадити визначення "справедливої ціни" для кожного страхувальника.

"Водночас враховуватиметься його персональна історія в попередніх періодах страхування щодо безаварійної експлуатації транспортного засобу або наявності збитків у минулому", - пояснює регулятор.

Також планується розширити і поглибити цифровізацію процесів укладання та обслуговування договорів ОСЦПВ. Зокрема, передбачено відмову від укладання договорів ОСЦПВ у паперовій формі та перехід на електронний формат через єдину централізовану базу даних договорів з автоцивілки.

По-третє, пропонують підвищити рівень обслуговування клієнтів та спростити механізм урегулювання страхових випадків.

Пропонується інструмент, який спонукатиме страховиків до поліпшення сервісу з урегулювання страхових випадків - модель обов’язкового прямого врегулювання збитків.

"Вона передбачає, що потерпілий отримає право звертатися за врегулюванням страхової події до страховика, з яким було укладено договір автоцивілки. Тобто страхувальники обиратимуть страховика, звертаючи увагу на ціну його послуги, якість та швидкість її надання. Такий підхід стимулюватиме чесну конкуренцію на ринку", - зазначають в НБУ.

Також пропонують скасувати обмеження максимального розміру страхової виплати в разі оформлення документів про ДТП через європротокол.

По-четверте, пропонують удосконалити та осучаснити підходи до побудови системи управління Моторного (транспортного) страхового бюро України та держнагляду за його діяльністю.

НБУ пропонує запровадити класичну дворівневу систему корпоративного управління МТСБУ.

"Пропонується визначити класичний перелік органів управління МТСБУ та встановити прозорий розподіл функцій і повноважень між загальними зборами членів, Радою та Правлінням МТСБУ.

Для забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю МТСБУ визначено вимоги до формування складу Ради та Правління МТСБУ, а функцію з управління та контролю за діяльністю МТСБУ покладено на Раду МТСБУ, до складу якої повинні входити також і незалежні члени", - пояснює Нацбанк.

Передбачається, що МТСБУ повинне буде періодично звітувати перед НБУ про використання грошей, щорічно проходити обов'язкові зовнішні аудити та публікувати фінансову звітність разом з аудиторським звітом на сайті.

При цьому планується, що новий закон у разі підтримання Верховною Радою України буде введений у дію з 1 січня 2024 року - одночасно з уведенням у дію нового ЗУ "Про страхування" та включатиме перехідний період на узгодження учасниками ринку автотранспортного страхування своєї діяльності з його положеннями.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня збільшився розмір страхових сум по обов'язковому страхуванню цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів. Відповідні рішення ще 30 травня ухвалив Національний банк України.