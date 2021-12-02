О нарушениях норм ГВК на 370 млн грн узнали украинские компании за последние 4 месяца

Национальный сервис “Штрафы UA для бизнеса” разработал функцию, которая уведомляет нарушителей о превышении норм ГВК. Его тестирование началось с конца июня. До 30 ноября через сервис “Штрафы UA для бизнеса” украинские компании получили около 17 тысяч уведомлений о нарушениях (суммарный эквивалент вынесенных постановлений за перевес составил бы 370 млн грн).

Об этом сообщила пресс-служба национального сервиса “Штрафы UA для бизнеса”.

Так, с 1 октября 2021 года начало действовать новое законодательство об ответственности перевозчиков за нарушение норм габаритно-весового контроля (ГВК). Компании уже начали получать постановления: на 20 ноября выписано более 1000 штрафов, размер которых составляет от 8,5 до 51 тысячи грн.

Превышение фиксируют установленные на дорогах комплексы WiM, которые производят взвешивание авто в движении. Система контроля WiM (“Взвешивание в движении”) была реализована по инициативе Министерства инфраструктуры совместно с "Укртрансбезопасностью" и "Укравтодором", чтобы уменьшить разрушение дорог за счет снижения нагрузки. В июне 2021 года информация о нарушении перевозчиками габаритно-весовых норм стала доступной для цифровых сервисов. Бизнесу было предоставлено время до конца сентября, чтобы привести к нормам свои автоперевозки.

Используя эти данные, "Штрафы UA для бизнеса" в сотрудничестве с Мининфраструктуры и "Укравтодором" создали функцию, которая позволяет компаниям получать уведомления о перевесах по автопарку юридического лица на ранней стадии, чтобы проверить работу соответствующих отделов компании, а также протестировать работоспособность системы, сопоставить замеры с фактическими данными по ТС на маршрутах.

Компании могут получать уведомления о том, какие именно нарушения норм ГВК по автопарку были зафиксированы на различных трассах. Также предоставляется ориентировочная сумма штрафа, которая предусмотрена за конкретное нарушение. С конца июня "Штрафы UA для бизнеса" проводит тестирование функции WiM.

“Цель нашего сервиса — оповещать компании обо всех типах нарушений, и перевесы не исключение. Новым источником данных воспользовалось уже более 1 200 компаний. Всего с конца июня по 30 ноября было зафиксировано около 17 тысяч нарушений на сумму 370 млн грн, — рассказывает эксперт по безопасности дорожного движения и основатель группы компаний "Штрафы UA" Денис Дмитров. — На сегодня законы уже вступили в силу, и наша функция позволяет компаниям проверять свой автопарк на предмет нарушения норм ГВК и своевременно принимать меры для уменьшения вероятности получения штрафов. Ведётся работа по интеграции нашего сервиса с базой данных штрафов. Как только мы начнём получать данные о вынесенных постановлениях в электронном виде, то сможем в нашем сервисе присылать компаниям уведомления о штрафах с размерами взысканий и другой информацией".

“Благодаря сотрудничеству с сервисом "Штрафы UA для бизнеса" мы смогли получить обратную связь от перевозчиков относительно результатов взвешивания. Все полученные вопросы, жалобы и предложения были внимательно изучены и использованы для усовершенствования работы взвешивания в движении”, — рассказывает начальник отдела интеллектуальных транспортных систем "Укравтодора" Андрей Вознюк.

Чтобы проверить наличие нарушений норм ГВК, можно воспользоваться веб-решением "Штрафы UA для бизнеса", открыв его с компьютера или мобильного устройства.

“Для начала работы в сервисе необходимо закачать список транспортных средств (ТС) компании из файла или сделать это вручную, используя номер ТС и техпаспорт, — рассказывает руководитель "Штрафы UA для бизнеса" Таисия Юрздицкая. — Для того, чтобы просмотреть актуальные данные о нарушениях, полученных из системы WiM, нужно найти раздел “Взвешивание в движении” и перейти в него. Также уведомления о превышении норм ГВК будут поступать на указанный вами адрес электронной почты, доступ к которой имеет ответственный администратор”.

Напомним, с 1 октября вступили в силу законы №1534-IX и №1582-IX, которыми регулируется административная ответственность за нарушения в данной сфере. На сегодня не осталось ни одной области, где бы не строились системы динамического взвешивания. До конца 2021 года запланирована установка 102 комплексов на основных транспортных коридорах страны. С начала октября компании стали получать постановления за нарушения, предусматривающие размер штрафа от 8,5 до 51 тысячи грн.

В соответствии с п. 22.5 Правил дорожного движения к числу нарушений относится превышение ТС норм по ширине, высоте от поверхности дороги и длине, а также фактической массе ТС, нагрузке на одиночную, сдвоенную и строенные оси.

За нарушение норм ГВК предусматриваются штрафы в размере:

- 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8,5 тысячи грн) за превышение габаритно-весовых норм на 5-10%,

- 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тысяч грн) за превышение габаритно-весовых норм на 10-20%,

- 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тысячи грн) за превышение габаритно-весовых норм на 20-30%,

- 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тысяча грн) за превышение габаритно-весовых норм более чем на 30%.

СПРАВКА

"Штрафы UA для бизнеса" — национальный сервис для украинских компаний, который обеспечивает контроль нарушителей, уплату и гарантию погашения штрафов в режиме онлайн для юридических лиц. Решение поставляется по подписке. С января 2021 года до настоящего времени систему уже протестировали более 1200 компаний. 250 компаний сегодня являются активными пользователями. На стадии пилотного использования 67% водителей уже погашают штрафы в течение 7 дней, а руководство использует статистику во время проведения мероприятий по повышению уровня безопасного вождения. На сегодняшний день с помощью решения ежедневно проверяются штрафы по 60 000 транспортных средств.