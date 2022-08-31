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Обсяг міжнародних автобусних перевезень в Україні зріс майже втричі з 24 лютого
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну обсяг міжнародних автобусних перевезень в Україні зріс майже втричі. В грошовому вимірюванні ринок пасажирських перевезень за цей період склав 2,2 млрд грн, що майже на 1,3 млрд гривень більше, ніж за аналогічний період 2021 року.
Про це 31 серпня повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України.
З 24 лютого і по кінець липня Державна служба України з безпеки на транспорті видала 178 ліцензій — це втричі більше ліцензій на міжнародні автомобільні перевезення, ніж видано за той самий період 2021 року.
Тільки з травня по липень цього року кількість проданих онлайн-квитків на автобусні перевезення зросла в річному вимірі вдвічі — до 844,1 тис штук.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"При цьому 85% від усіх електронних квитків на автобусні перевезення, придбаних з травня до липня цього року – це квитки на міжнародні рейси, і лише 15% – на внутрішні", — розповіли в міністерстві.
Найчастіше пасажири купують квитки до Польщі, Німеччини та Чехії. Також відомство повідомило, що у ході оновлення нормативно-правової бази щодо автобусних перевезень Мініфраструктури планує зробити наступні кроки:
- скоротити перелік документів для учасників конкурсу на отримання дозволу на перевезення і приймати їх в електронному вигляді;
- ввести перелік порушень, за які перевізник може втратити дозвіл або договір на маршрут;
- скасувати можливість продовжувати дозвіл на міжобласних маршрутах без конкурсу;
- зменшити до 3-х років термін дії договорів, що продовжуються на внутрішньообласних маршрутах;
- запровадити систему отримання свідоцтв профкомпетентності менеджерів з перевезень.
Нагадаємо, від 1 вересня до 31 грудня у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні триватимуть пілотні проєкти, які передбачають зміни в організації руху транспортних засобів.