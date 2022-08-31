Обсяг міжнародних автобусних перевезень в Україні зріс майже втричі з 24 лютого

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну обсяг міжнародних автобусних перевезень в Україні зріс майже втричі. В грошовому вимірюванні ринок пасажирських перевезень за цей період склав 2,2 млрд грн, що майже на 1,3 млрд гривень більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це 31 серпня повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України.

З 24 лютого і по кінець липня Державна служба України з безпеки на транспорті видала 178 ліцензій — це втричі більше ліцензій на міжнародні автомобільні перевезення, ніж видано за той самий період 2021 року.

Тільки з травня по липень цього року кількість проданих онлайн-квитків на автобусні перевезення зросла в річному вимірі вдвічі — до 844,1 тис штук.

"При цьому 85% від усіх електронних квитків на автобусні перевезення, придбаних з травня до липня цього року – це квитки на міжнародні рейси, і лише 15% – на внутрішні", — розповіли в міністерстві.

Найчастіше пасажири купують квитки до Польщі, Німеччини та Чехії. Також відомство повідомило, що у ході оновлення нормативно-правової бази щодо автобусних перевезень Мініфраструктури планує зробити наступні кроки:

скоротити перелік документів для учасників конкурсу на отримання дозволу на перевезення і приймати їх в електронному вигляді;

ввести перелік порушень, за які перевізник може втратити дозвіл або договір на маршрут;

скасувати можливість продовжувати дозвіл на міжобласних маршрутах без конкурсу;

зменшити до 3-х років термін дії договорів, що продовжуються на внутрішньообласних маршрутах;

запровадити систему отримання свідоцтв профкомпетентності менеджерів з перевезень.

Нагадаємо, від 1 вересня до 31 грудня у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні триватимуть пілотні проєкти, які передбачають зміни в організації руху транспортних засобів.