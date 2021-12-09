Первый автобан: в Украине начнут строить платную дорогу

В 2022 году в Украине начнется строительство первой платной автомобильной дороги.



Об этом сегодня, 9 декабря, во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, это будет трасса Краковец – Броды – Ровно, на которой будет действовать ограничение скорости в 130 км/час.

Глава Кабмина отметил, что новая дорога будет платной.

"Строительство будет происходить на условиях концессии при участии инвесторов. Отсутствие таких дорог в Украине за все 30 лет независимости – это экономическое преступление", – подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, 11 марта госпредприятие "Укравтодор" подписало с компанией "Автомагистраль-Юг" меморандум по подготовке предложения о государственно-частном партнерстве в рамках проекта строительства и эксплуатации автодороги Ровно – Броды – Краковец (за исключением участка северного обхода Львова).

В частности, речь идет о разработке технико-экономического обоснования реализации проекта.

В прошлом году сообщалось о выделении Польшей 100 млн евро на ремонт дорог и КПП во Львовской области.