Підозру через скандальне підтоплення тунелю "Либідська" - "Деміївська" отримав екскерівник київського метро

Слідчі управління поліції в метрополітені Головного управління поліції в Києві за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили про підозру в службовій недбалості колишньому керівнику комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктору Брагінському.

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Як повідомляють у столичній прокуратурі, саме неналежне виконання ним службових обов’язків призвело до розгерметизації тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська", наявності тріщин у стінах тунелю та його подальшого підтоплення.

Слідство встановило, що керівник КП мав проводити оцінку ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах метрополітену, вживати заходи щодо забезпечення довгострокової служби штучних споруд та запобігати появі їх несправностей, а також призначати комісію для проведення спеціальних оглядів, обстежень та спостережень за дефектними, ослабленими конструкціями та спорудами станцій.

Наслідком невиконання цих обов’язків стало поступове руйнування окремих елементів тунелів, що призвело до потрапляння води, появи сталактитів, вимивання та порушення цілісності гідроізоляції тунелю протягом тривалого часу. Внаслідок цього 8 грудня було вирішено призупинити там рух поїздів.

Зазначається, що під час розслідування було проведено пожежно-технічну експертизу, експертизу металів, речовин та сплавів, комплексні комп’ютерно-технічну та судову інженерно-технічну, комісійні будівельно-технічну та економічну експертизи.

Вони встановили, що експлуатація тунелю є неналежною та не відповідає будівельним нормам та правилам. Збитки міському бюджету внаслідок недбалості екскерівника КП лише за грудень 2023 - березень 2024 року оцінено у понад 138,5 мільйона гривень. "Київський метрополітен" через закриття станцій метро недоотримав доходи у сумі майже 26 мільйонів гривень.

В прокуратурі кажуть, що сам колишній керівник підприємства не з’явився на заздалегідь направлені повістки про виклик, тому йому повідомили про підозру дистанційно шляхлом надсилання на офіційні адреси реєстрації та проживання. Наразі вживаються заходи для встановлення його місцеперебування.

Нагадаємо, що у липні підозри у цій справі отримали начальник служби колії, тунельних споруд і та головний інженер КП "Київський метрополітен" Віктор Вигівський, який став виконуючим обов’язки начальника КП після Брагінського. Їм інкримінують ту ж частину 2 статті 367 КК (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Зазначимо, що рух між "Деміївською" та кінцевою станцією "Теремки" було відновлено вже 13 грудня, однак ця ділянка працювала відокремлено від решти метрополітену ще протягом дев'яти місяців, поки тривав демонтаж старого та будівництво нового тунелю між "Либідською" та "Деміївською". Повноцінний рух "синьою" лінією метро було відновлено 12 вересня.