Південна Корея передала Україні 40 автівок екстреної меддопомоги

Україна отримала 40 "швидких" від Корейського Червоного Хреста для надання невідкладної медичної допомоги під час війни. Проєкт вдалося реалізувати за підтримки уряду Кореї та Українського Червоного Хреста.

Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

Зазначається, що автомобілі отримають заклади охорони здоровʼя Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Черкаської, Чернігівської областей.

"Дуже вдячний всім партнерам, які підставляють нам плече підтримки. Отримані сьогодні 40 "швидких" від уряду Кореї допоможуть нашим надзвичайним медикам врятувати ще більше людей, адже ці автівки обладнані всім необхідним для допомоги важкохворим пацієнтам, а також тим, хто потребує додаткових заходів для підтримки життя під час транспортування до лікарень та між лікарнями", – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Фото: Пресслужба МОЗ Фото: Пресслужба МОЗ Фото: Пресслужба МОЗ Фото: Пресслужба МОЗ Фото: Пресслужба МОЗ Фото: Пресслужба МОЗ Фото: Пресслужба МОЗ Фото: Пресслужба МОЗ Фото: Пресслужба МОЗ

Також він повідомив, що загалом від 2022 року Україна отримала від Республіки Корея понад 150 автівок швидкої медичної допомоги.

За час повномасштабної війни росіяни пошкодили 164 машин екстреної медичної допомоги, ще 261 – знищили, 125 – захопили.

Допомога Україні від Південної Кореї

Південна Корея планує взяти активну участь у відновленні України і вирішила дозволити тридцятьом бізнесменам відвідати країну для ухвалення можливих проектів з реконструкції.

Такі зусилля прискорилися після того, як президент Юн Сук Йоль здійснив несподіваний візит до України в липні 2023 року та пообіцяв надати пакет гуманітарної допомоги.

Зазначимо, Південна Корея має величезні запаси артилерійських снарядів і країна може допомогти Україні, однак боїться реакції Росії та Китаю. У Польщі впевнені, що до угоди про постачання може призвести лише пряме втручання президента США Джо Байдена. Очільник Штатів міг би запевнити Сеул, що його країна запропонує підтримку перед обличчям будь-якої агресивної відповіді з боку КНР чи РФ.

У США заявили, що координуватимуть із Південною Кореєю додаткову підтримку України.

Додамо, що президент Південної Кореї Юн Сук Йоль під час саміту G20 у Нью-Делі пообіцяв надати Україні додаткові 2,3 мільярда доларів, щоб допомогти країні відбудуватися після руйнівної війни з Росією.

А нещодавно стало відомо, що Фонд економічного розвитку та співробітництва (EDCF) Південної Кореї надасть Україні пільгові кредитні кошти в еквіваленті 2,1 млрд доларів протягом наступних п’яти років.