Поляки обмежили пропуск українських вантажівок через кордон: у чому причина

З 1 липня Польща обмежила в'їзд українських вантажівок, які не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення.

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Про це повідомила Державна митна служба України.

"З 00:00 год. 01.07.2024 року польською стороною у пунктах пропуску призупинено пропуск на в'їзд та виїзд з/в Республіку Польща українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення (дозвіл або книжка ЄКМТ)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пункти пропуску на інших ділянках кордону працюють у звичайному режимі.

Нові вимоги для українських вантажівок, які здійснюють міжнародні перевезення

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач надав інформацію щодо нових вимог для українських вантажівок

24 червня Деркач заявляв, що до 10 липня всі вантажівки мають встигнути повернутись до України, щоб далі виїжджати вже з оновленими документами та маркуванням. Проте, наступного дня він уточнив, що вантажівкам не обовʼязково повертатися в Україну, щоб оновити документи та маркуванням згідно з новим "транспортним безвізом".

"Водії просто мають роздрукувати стікер. Його можна роздрукувати і скачати будь-де", - заявив заступник міністра.

Транспортний безвіз продовжено з умовами

Нагадаємо, 20 червня у Брюсселі заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач та комісар ЄС з питань транспорту Адіна Велян підписали Угоду про продовження лібералізації вантажних перевезень.

Підписана Угода містить кілька ключових змін. Вони стосуються як українських компаній, так і іноземних. Тобто всіх, хто виконує перевезення відповідно до Угоди.

Йдеться про:

Маркування вантажівок, що виконують перевезення відповідно до Угоди.

Необхідність для всіх водіїв мати ліцензію на перевезення чи інші підтверджувальні документи під час виконання перевезення.

Зобов’язання для перевізників, що слідують порожніми за товарами, мати підтверджувальні документи на товари, які вони планують завозити.

Також, оновлена Угода передбачає cтворення спеціальної робочої групи з представників України та ЄС для моніторингу виконання Угоди.