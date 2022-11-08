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Попри війну в Україні зростає попит на електромобілі
В жовтні 2022 року в Україні в порівнянні з жовтнем 2021 року продажі електромобілів в Україні зросли на 73% та склали 1614 авто. Про це повідомляє асоціація “Укравтопром”.
"За місяць автопарк України поповнили 1614 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 73% більше ніж торік та на 2% більше за вересневий показник цього року", - сказано в повідомленні.
Основну масу з проданих машин склали легкові автомобілі - 1556 одиниць. З них 308 нових та 1248 уживаних.
Найпопулярнішим електрокаром українців залишається NISSAN Leaf. У жовтні українську реєстрацію отримали 268 авто цієї моделі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Другий результат у VOLKSWAGEN ID.4 (227 авто), третю сходинку по популярності серед українців посіла модель DONG FENG-Honda M-NV(117 авто), на четвертому місці - TESLA Model 3(115 машин). Замикає п'ятірку лідерів RENAULT Zoe з результатом 90 проданих автомобілів.
В жовтні в Україні було реалізовано 58 комерційних електромобілів(всі вживані). Найпопулярніша модель у цьому сегменті RENAULT Kangoo Z.E.(38 машин).
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 10,5 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення, що у півтора раза більше, ніж за аналогічний період 2021 року.
Нагадаємо, українці зареєстрували близько 3,1 тис. нових автомобілів у жовтні, що на 8% менше, ніж у вересні та у 2,5 раза менше, ніж у жовтні 2021 року.
Всього з січня по жовтень 2022 року українці придбали і поставили на облік 30,9 тис. нових легкових , що на 63% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.