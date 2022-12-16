Поїзди метро у Києві 16 грудня не курсуватимуть до кінця дня

Метрополітен у Києві 16 грудня не перевозитиме пасажирів до кінця дня у зв'язку з пошкодженням енергетичної системи та аварійними відключеннями електроенергії.

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Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Підземні станції працюватимуть в режимі укриття. Для пересування містом просимо скористатися наземним громадським транспортом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у п'ятницю в місті курсують автобуси за постійними схемами, а також ті автобусні маршрути, які працюють на заміну тролейбусним.

У суботу у Києві також додатково запустять автобуси, що дублюватимуть трамвайні маршрути. Окрім того, місто організує рух автобусів, які частково дублюватимуть схеми маршрутів метрополітену.

"Приватним перевізникам Києва надано доручення забезпечити посилений випуск автобусів на маршрути в режимі маршрутного таксі. Особлива увага приділена маршрутам, що дублюють електротранспорт: метрополітен, тролейбус, трамвай", - додали у пресслужбі.

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Нагадаємо, в повітряному просторі Києва у п’ятницю зафіксували близько 40 ракет, 37 з них збили сили ППО.