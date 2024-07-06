Збільшення поїздів та горизонту бронювання: "Укрзалізниця" розширює можливості для військових

АТ “Укрзалізниця” розширить перелік поїздів, на які доступне пріоритетне бронювання для військових, а також збільшить часовий горизонт для бронювання таких квитків.

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Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

Зазначається, що компанія розширює перелік поїздів, на які доступне пріоритетне бронювання для військовослужбовців через сервіс https://services.uz.gov.ua/military, що дозволить УЗ гарантовано покривати більшу частину потреби в квитках для термінових відряджень з/до прифронтових регіонів.

"А оскільки в пріоритеті у нас саме забезпечення термінових поїздок військовослужбовців, ми адаптуємо "горизонт" бронювання квитків: з 8 липня оформити заявку можна буде в період від 5 діб до рейсу - до безпосередньо дня відправки", - підкреслюють в УЗ.

В компанії зауважили, що це дасть змогу військовим можливість побачити близьких в дуже коротку відпустку чи вирішити термінові справи, та нагадали, що для планових поїздок із горизонтом планування понад 5 діб існує сервіс моніторингу квитків з автовикупом у застосунку.

Скільки військовослужбовців скористались бронюванням квитків поза чергою

З моменту запуску спеціального сервісу замовлень квитків для військовослужбовців, ним скористалися більше 30 000 українських захисників та захисниць, а також члени їх родин.

У зв'язку з підвищеним попитом на квитки в літній сезон, компанія нагадує про можливість бронювання місць через онлайн-сервіс для військових. Ця послуга доступна для військовослужбовців Сил оборони та членів родин поранених, яких перевозять медичними поїздами.

Бронювання можливе на обмежений перелік поїздів, що курсують з/до міст, наближених до зони бойових дій. Заявку необхідно подати не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда.