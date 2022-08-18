ПриватБанк та Mastercard запустили безконтактні оплати проїзду на всіх станціях Дніпровського метрополітену

ПриватБанк продовжує розвиток безконтактних платежів у транспорті. Відтепер оплатити проїзд карткою чи смартфоном можна на всіх станціях метрополітену у Дніпрі.

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Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

В серпні 2022 року в рамках спільного проекту з Mastercard банк встановив турнікети з технологією безконтактної оплати банківською карткою ще на чотирьох станціях Дніпровського метро - Метробудівників, Проспект Свободи, Металургів та Заводська. Відтепер оплатити проїзд карткою чи смартфоном можна на всіх станціях метрополітену.

Щоб розрахуватись за проїзд безконтактно, потрібно просто піднести платіжну картку, смартфон або інший пристрій з NFC до жовтого турнікета та дочекатися звукового і світлового сигналу. Після підтвердження оплати з картки пасажира автоматично списується сума, що дорівнює вартості поїздки, будь-які додаткові комісії для пасажира відсутні.

Дніпровський метрополітен став другим метрополітеном в Україні після київського, де з'явилася можливість безконтактної оплати проїзду банківською карткою, смартфоном або іншим пристроєм з NFC прямо на турнікеті.

Перші турнікети з технологією безконтактної оплати банківською карткою запрацювали в Дніпропетровському метрополітені 10 вересня 2020 року на станціях Вокзальна та Покровська. За два роки на цих станціях безконтактно оплачено понад 420 000 поїздок.