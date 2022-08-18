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Категорія
Транспорт
Дата публікації

ПриватБанк та Mastercard запустили безконтактні оплати проїзду на всіх станціях Дніпровського метрополітену

ПриватБанк та Mastercard запустили безконтактні оплати проїзду на всіх станціях Дніпровського метрополітену

ПриватБанк продовжує розвиток безконтактних платежів у транспорті. Відтепер оплатити проїзд карткою чи смартфоном можна на всіх станціях метрополітену у Дніпрі.

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Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

В серпні 2022 року в рамках спільного проекту з Mastercard банк встановив турнікети з технологією безконтактної оплати банківською карткою ще на чотирьох станціях Дніпровського метро - Метробудівників, Проспект Свободи, Металургів та Заводська. Відтепер оплатити проїзд карткою чи смартфоном можна на всіх станціях метрополітену.

Щоб розрахуватись за проїзд безконтактно, потрібно просто піднести платіжну картку, смартфон або інший пристрій з NFC до жовтого турнікета та дочекатися звукового і світлового сигналу. Після підтвердження оплати з картки пасажира автоматично списується сума, що дорівнює вартості поїздки, будь-які додаткові комісії для пасажира відсутні.

Дніпровський метрополітен став другим метрополітеном в Україні після київського, де з'явилася можливість безконтактної оплати проїзду банківською карткою, смартфоном або іншим пристроєм з NFC прямо на турнікеті.

Перші турнікети з технологією безконтактної оплати банківською карткою запрацювали в Дніпропетровському метрополітені 10 вересня 2020 року на станціях Вокзальна та Покровська. За два роки на цих станціях безконтактно оплачено понад 420 000 поїздок.

Автор:
Світлана Манько