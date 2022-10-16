Рівненський аеропорт переобладнають під митницю

Зараз летовище не виконує своїх прямих функцій, тому його будуть використовувати для інших цілей.

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Про це повідомляють РН з посиланням на заступника директора Рівненського аеропорту Ігоря Насинюка.

За словами заступника директора Рівненського аеропорту Ігоря Насинюка, у приміщеннях рівненського аеропорту облаштовують повноцінний митний пост.

"Вважаю, що цей митний пост користуватиметься попитом, бо наш аеропорт знаходиться біля траси. Вантажним автомобілям буде зручно заїжджати", – каже Ігор Насинюк.

Також буде облаштовано місце для стоянки автомобілів, а також місце для зважування ТЗ. Ще обладнають приміщення для зберігання товарів.

Нагадаємо, що в Україні запустять електронну чергу для перетину кордону.