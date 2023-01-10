Третину імпорту в Україну забезпечили міжнародні автомобільні перевізники

Через війну і блокаду портів у 2022 році на перший план в торгівлі вийшла логістика. Понад 30 млн тонн імпортних товарів за минулий рік було доставлено в Україну, з них майже 11 млн тонн – вантажівками.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Зазначається, що обсяг імпорту найбільш стрімко збільшувався з березня до травня 2022 року. У цей час галузі вдалось повернутись до обсягу міжнародних автомобільних вантажних перевезень, який Україна мала до повномасштабного вторгнення Росії.

Від травня до останнього дня року обсяг імпортних товарів, які були ввезені в країну автотранспортом постійно і поступово збільшувався.

На другому місці за обсягом завезеного в країну імпорту залізниця (9,89 млн тонн), а на третьому морський транспорт (7,16 млн тонн).

Лідером в експорті товарів за підсумками минулого року став морський транспорт з 53,86 млн тонн. На другому місці – залізниця (33,73 млн тонн). На третьому – автомобільний транспорт (12 млн тонн).

Загалом у 2022 році Україна експортувала майже 99,8 млн тонн товарів та імпортувала понад 30,34 млн тонн товарів. Вартість експорту склала майже 44,2 млрд дол, а імпорту – більш як 54,5 млрд дол.

Ключовими факторами нормалізації торговельної логістики в 2022 році стали:

укладання з ООН та Туреччиною «Зернової ініціативи», яка дозволила розблокувати порти Великої Одеси

підписання Угоди про лібералізацію вантажних автомобільних перевезень з ЄС

розвиток прикордонної інфраструктури, зокрема збільшення пропускної спроможності існуючих автомобільних та залізничних пунктів пропуску, а також відкриття нових

нарощування вантажоперевалки в портах Дунайського портового кластеру.

Нагадаємо, раніше в Мінекономіці розповіли, що лідером експорту по грошах (і по обсягу) з України є кукурудза. Експорт цієї товарної групи склав 24,99 млн тонн, вартістю 5,94 млрд доларів.