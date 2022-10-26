У метро Харкова знову запрацювали всі ескалатори

З 26 жовтня ескалатори на всіх станціях метро Харкова входять до звичайного режиму роботи. Їх зупинили тиждень тому з метою економії електроенергії.

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Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Сьогодні ми знайшли спосіб увімкнути ескалатори на станціях метрополітену, не порушивши загальний баланс споживання електрики", - зазначив міський голова.

Він наголосив, що це не означає, що енергетична криза, яку нам створює російський агресор, подолана.

Терехов звернувся до харків'ян із закликом економити електроенергію.

"Прошу вас - відповідально поставтеся до споживання електроенергії. Нам необхідно заощаджувати електрику. Заощаджувати вдома, на роботі, у місцях громадського користування, на виробництвах, у магазинах, на ринках", - підкреслив Терехов.

Нагадаємо, комунальне підприємство "Харківський метрополітен" 20 жовтня відключило роботу всіх ескалаторів, за винятком ескалаторів, що працюють на підйом, на двох найглибших станціях "Площа Конституції" та "Пушкінська".