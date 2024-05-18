У Миколаєві monobank запустив "гнучкі проїзні": як вони працюють

Мonobank оголосив про розширення функціоналу оплати проїзду в міському транспорті Миколаєва. Цього тижня користувачам доступні гнучкі проїзні, які дають можливість обирати термін дії та вид транспорту, що їм потрібен.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

За його словами, декілька місяців тому Миколаєві була запущена оплата проїзду з будь-якої картки світу, не розділяючи людей на клієнтів та не клієнтів і цей проєкт виявився таким успішним, що дав старт ще одному.

"Цей проект виявився успішним і тепер ми робимо ще один крок назустріч зручності пасажирів – вводимо гнучкі проїзні", - каже він.

Гнучкі проїзні можна придбати в мобільному додатку mono та додати в Apple Wallet або Google Pay. Це економить час та позбавляє необхідності носити з собою пластикову картку.

"Хочемо надалі розвивати цей напрям в інших містах країни. Тому мери або інші міські менеджери — пишіть, у нас немає довгих домовленостей або "внесків", бо ми прагнемо робити якісно для людей", - додав Гороховський.

Додамо, на початку травня monobank вирішив запустити інноваційну функцію "Дружні збори", яка спрощує процес організації колективних зборів коштів. Тепер будь-хто може створити власну "Дружню банку" з індивідуальним прогресом збору і приєднатися до загальної мети.

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