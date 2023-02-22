У Запоріжжі відновлюють роботу мережі електротранспорту: які саме маршрути діятимуть

У Запоріжжі з 23 лютого буде відновлено роботу більшості маршрутів громадського електротранспорту. Про це повідомив у Telegram-каналі секретар міської ради - виконуючий обов'язки мера Анатолій Куртєв.

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Таке рішення було ухвалено радою оборони Запорізької області за погодженням військових і представників правоохоронних органів. За словами Куртєва, кількість електротранспорту на маршрутах буде збільшено з 14 до 70 одиниць.

Таким чином, з четверга в обласному центрі працюватиме шість тролейбусних маршрутів (№№3, 8, 9, 11, 14, 17), шість трамвайних (№№3, 10, 12, 14, 15, 16), а також дев'ять автобусних (№№17, 18, 29, 39, 56, 59, 72, 86, 94).

Тролейбусні маршрути:

- №3 4-й Південний мікрорайон – вулиця Піщана

- №8 Сімферопольське шосе – Завод "Запоріжкабель"

- №9 БК ЗАлК - вулиця Сєдова

- №11 Арматурний завод – вулиця Сєдова

- №14 Сімферопольське шосе – Набережна

- №17 вулиця Сєдова – Бородінський мікрорайон

Трамвайні маршрути:

- №3 Вокзал Запоріжжя-І – Запоріжжя Ліве

- №10 Майдан Волі – М’ясокомбінат

- №12 Майдан Волі – Зелений Яр

- №14 Автострада – Запоріжцирк

- №15 Майдан Волі – Шевченківський масив

- №16 Вокзал Запоріжжя-І – Павло-Кічкас



Автобусні маршрути:

- №17 Арматурний завод – проспект 40-річчя Перемоги

- №18 Бородінський мікрорайон – 4-й Південний мікрорайон

- №29 вулиця Фінальна – 4-й Південний мікрорайон

- №39 Нікопольський поворот — Вокзал Запоріжжя-ІІ

- №56 Комбінат "Запоріжсталь" - Центральна прохідна

- №59 вулиця Чумаченка – Набережна

- №72 Бородінський ринок — вулиця Пархоменка

- №86 Комбінат "Запоріжсталь" – вулиця Футбольна

- №94 вулиця Богдана Завади – Сімферопольське шосе



Зазначимо, що в листопаді в Запоріжжі через ситуацією з енергетикою припинили роботу більшість маршрутів електротранспорту: було залишено лише трамваї №№3, 10 та 16, а також тролейбуси №3 та №8 (втім №3 з грудня було теж скасовано).

Час роботи муніципального транспорту нині встановлено з 5:00 до 22:00, але це вже з урахуванням часу для його заїзду в депо, тобто о 22:00 більшість громадського транспорту має знаходитися вже не на лінії. Натомість у мерії вказують, що "у зв’язку з військовою агресією можливі зміни в роботі" громадського транспорту.

Також, судячи з повідомлень влади, поки не йдеться про відновлення роботи трамвайного маршруту №8 з Павло-Кічкаса до заводу "Кремнійполімер". Зазначимо при цьому, що у січні стало відомо про демонтаж лінії тролейбусного маршруту №13, що сполучав Павло-Кічкас з кінцевою "Набережна".