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У Запоріжжі відновлюють роботу мережі електротранспорту: які саме маршрути діятимуть
У Запоріжжі з 23 лютого буде відновлено роботу більшості маршрутів громадського електротранспорту. Про це повідомив у Telegram-каналі секретар міської ради - виконуючий обов'язки мера Анатолій Куртєв.
Таке рішення було ухвалено радою оборони Запорізької області за погодженням військових і представників правоохоронних органів. За словами Куртєва, кількість електротранспорту на маршрутах буде збільшено з 14 до 70 одиниць.
Таким чином, з четверга в обласному центрі працюватиме шість тролейбусних маршрутів (№№3, 8, 9, 11, 14, 17), шість трамвайних (№№3, 10, 12, 14, 15, 16), а також дев'ять автобусних (№№17, 18, 29, 39, 56, 59, 72, 86, 94).
Тролейбусні маршрути:
- №3 4-й Південний мікрорайон – вулиця Піщана
- №8 Сімферопольське шосе – Завод "Запоріжкабель"
- №9 БК ЗАлК - вулиця Сєдова
- №11 Арматурний завод – вулиця Сєдова
- №14 Сімферопольське шосе – Набережна
- №17 вулиця Сєдова – Бородінський мікрорайон
Трамвайні маршрути:
- №3 Вокзал Запоріжжя-І – Запоріжжя Ліве
- №10 Майдан Волі – М’ясокомбінат
- №12 Майдан Волі – Зелений Яр
- №14 Автострада – Запоріжцирк
- №15 Майдан Волі – Шевченківський масив
- №16 Вокзал Запоріжжя-І – Павло-Кічкас
Автобусні маршрути:
- №17 Арматурний завод – проспект 40-річчя Перемоги
- №18 Бородінський мікрорайон – 4-й Південний мікрорайон
- №29 вулиця Фінальна – 4-й Південний мікрорайон
- №39 Нікопольський поворот — Вокзал Запоріжжя-ІІ
- №56 Комбінат "Запоріжсталь" - Центральна прохідна
- №59 вулиця Чумаченка – Набережна
- №72 Бородінський ринок — вулиця Пархоменка
- №86 Комбінат "Запоріжсталь" – вулиця Футбольна
- №94 вулиця Богдана Завади – Сімферопольське шосе
Зазначимо, що в листопаді в Запоріжжі через ситуацією з енергетикою припинили роботу більшість маршрутів електротранспорту: було залишено лише трамваї №№3, 10 та 16, а також тролейбуси №3 та №8 (втім №3 з грудня було теж скасовано).
Час роботи муніципального транспорту нині встановлено з 5:00 до 22:00, але це вже з урахуванням часу для його заїзду в депо, тобто о 22:00 більшість громадського транспорту має знаходитися вже не на лінії. Натомість у мерії вказують, що "у зв’язку з військовою агресією можливі зміни в роботі" громадського транспорту.
Також, судячи з повідомлень влади, поки не йдеться про відновлення роботи трамвайного маршруту №8 з Павло-Кічкаса до заводу "Кремнійполімер". Зазначимо при цьому, що у січні стало відомо про демонтаж лінії тролейбусного маршруту №13, що сполучав Павло-Кічкас з кінцевою "Набережна".