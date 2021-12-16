Uklon запустил кнопку SOS на случай опасности для пассажира

Онлайн-сервис вызова такси Uklon запустил кнопку SOS для экстренных ситуаций в дороге, когда пассажиру необходима мгновенная помощь. Как говорится в сообщении компании, новая функция стала доступной для всех пользователей в Украине и Молдове.

"Кнопка SOS появляется с момента начала поездки на экране в приложении Uklon. Если вдруг пассажиру угрожает опасность, через кнопку SOS можно вызвать службу экстренной помощи. Такое нововведение стало частью инициативы компании "Патруль безопасности" и дополняет уже существующие функции: контроль скорости авто и "черный список" для водителя и пассажира", — отмечается в нем.

При нажатии на кнопку SOS срабатывает мгновенное оповещение оператора контакт-центра Uklon, который свяжется с пассажиром для выяснения ситуации, после чего сразу передаст данные в экстренную службу помощи.

При этом в реальном времени обновляются координаты автомобиля, чтобы при необходимости предоставить актуальные координаты полиции или другой службе.

В компании также подчеркивают, что сейчас все поездки с Uklon в Украине застрахованы на сумму до 1 млн грн. Напомним, ранее сообщалось, что Uklon совместно со страховой компанией ARX ввели страхование поездок на сумму до 100 тысяч грн.

Отметим, что очередное нововведение действительно может оказаться полезным для клиентов Uklon ввиду регулярных ДТП, происходящих с водителями, работающими с этим сервисом, и многократных жалоб на их неадекватное состояние за рулем.

К примеру, на днях, 12 декабря, в Днепре на углу улицы Вернадского и Крутогорного спуска столкнулись сразу два автомобиля Uklon.

А 9 декабря в том же Днепре на улице Рылеева водитель Uklon на Hyundai влетел в забор частного дома, пробив его и зависнув над небольшим обрывом.

5 декабря в Киеве на углу бульвара Вернадского и проспекта Палладина таксист на Hyundai врезался в Subaru: пассажирку Uklon госпитализировали, а вот водителя спасли подушки безопасности.

В ночь на 31 октября в столице произошло другое ДТП с участием такси Uklon. Как рассказал у себя в Instagram пассажир, водитель на высокой скорости на ровном месте перевернул машину, и она влетела в столб. По его словам, драйвер Uklon был пьян и без водительских прав, с вырванной страницей прописки в паспорте, а ранее дважды привлекался за пьяное вождение и дважды за вождение под наркотиками.

29 октября в Днепре на улице Криворожской водитель Uklon на Peugeot выехал на встречную полосу движения и врезался в Daewoo Lanos: пострадал водитель последнего авто.

19 октября перевернулась на крышу машина службы Uklon марки Geely, столкнувшаяся в Запорожье на улице Школьной с автомобилем Ford.

19 сентября в Киеве на улице Кирилловской также перевернулся на крышу автомобиль Uklon, пытавшийся объехать место ремонта дороги. В результате и водитель, и пассажирка были госпитализированы.

Четырьмя днями ранее в столице такси Uklon столкнулось с другим авто на Набережном шоссе: оба авто улетели в отбойник.

3 сентября на Заводской набережной в Днепре водитель Uklon на Chevrolet остановился посреди дороги из-за того, что у него закончился бензин. В результате в него врезался ехавший сзади Opel.

В конце августа пассажирка Uklon пожаловалась у себя в Instagram на то, что ее с мужем вез водитель без прав и с признаками наркотического опьянения, из-за чего около Вышгорода Киевской области в какой-то момент заснул за рулем и задел другую машину.

23 августа во Львове водитель Uklon в неадекватном состоянии отклонился от маршрута, увеличил скорость как минимум до 120 км/ч и врезался в столб на улице Емельяна Ковча, снеся его. Водитель и пассажиры выжили благодаря подушкам безопасности.

2 июня водитель Uklon на BMW попал в жесткое ДТП в Ровно, врезавшись в автомобиль Škoda на углу улиц Гагарина и Грушевского и оказавшись зажатым в искореженном автомобиле. Всего же тогда было госпитализировано четыре человека.

8 мая в Киеве водитель Uklon разбил свой Hyundai, врезавшись в Škoda на углу улиц Анны Ахматовой и Урловской. Пострадала и пассажирка, отказавшаяся, однако, от госпитализации.

А 5 мая в Одессе водитель Uklon и вовсе погиб на месте, врезавшись на Chevrolet Aveo в стену на улице Атамана Головатого в районе Ярмарочной площади. Пассажирку же госпитализировали.