Украинские порты вполовину увеличили объемы перевалки грузов

В январе 2022 года портовые операторы во всех морских портах Украины обработали 14 млн 964 тысяч тонн грузов.

показатель аналогичного периода 2021 года.

По данным МИУ, за январь портовыми операторами в морских портах перегружено:

▪ экспортных грузов: 11,4 млн тонн (+46% к аналогичному периоду 2021 года),

▪ импорта: 2,67 млн тонн (+70,7 %),

▪ транзита: 689,22 тыс. тонн (+11,9%),

▪ каботажных грузов: 192,95 тыс. тонн (в 3,4 раза больше к аналогичному периоду 2021 года).

Наибольший удельный вес в январе составляет обработка зерновых грузов и руды - соответственно 6 млн. тонн (в 2 раза больше показателей 2021 года) и 3,06 млн. тонн (+7%). Объем перевалки черных металлов составил 1,32 млн. тонн (-3,1%). Перевалка угля за январь выросла в 5,5 раза и составила 865 тысяч тонн.

Также за январь этого года обработано 82 042 TEU контейнера, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

По итогам января 2022 почти во всех портах объемы перевалки превышают показатели прошлого года:

Южный 5,1 млн. тонн (+37,9%)

Николаев 3,1 млн тонн (+57,9%)

Черноморск 2,7 млн тонн (+90,3%)

Одесса 1,8 млн тонн (+13%)

СМП Ольвия 811,2 тыс. тонн (в 3,8 раза больше показателя 2021 года)

Рени 217,8 тыс. тонн (в 4 раза больше показателей 2021 г.)

Херсон 196 тыс. тонн (+48,8%)

Бердянск 136,9 тыс. тонн (+67,8%).

В частности, среди всех портовых операторов показатели работы государственных стивидоров также демонстрируют положительные тенденции.

ДП «МТП «Южный» обработало 1 млн 310 тысяч тонн грузов в январе. Грузооборот января 2022 превышает результат аналогичного месяца прошлого года на 17%. Госстивидор обработал 999 тыс. тонн экспортных грузов, 218 тыс. тонн импортных грузов и 93,3 тыс. тонн транзита. 94% (206 тыс. тонн) импорта – это энергетический уголь для украинских ТЭС.

ГП «Одесский порт» – общий финансовый результат от деятельности предприятия за январь ожидается положительным, на уровне 20,5 млн грн. Это на 16,5 млн грн выше, чем предусмотрено финансовым планом. Портовый флот по результатам января получил прибыль (2,5 млн. грн.),