Україна і Чехія спростили процес відкриття міжнародних автобусних маршрутів

Україна і Чехія домовились про низку змін, які спрощують відкриття автобусних маршрутів між двома країнами.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

"На засіданні змішаної комісії між Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та Міністерством транспорту Чехії сторони домовились про низку змін, що спрощують відкриття автобусних маршрутів", - йдеться в повідомленні.

За словами заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергія Деркача, зростання попиту на автобусні перевезення вимагає від держави забезпечити ефективний процес відкриття нових маршрутів, щоб ринок міг швидко реагувати на запит пасажирів.

"Чехія – одна з найбільш популярних країн у питанні автобусного сполучення, тому спільно з чеськими колегами ми спростили процедуру відкриття маршрутів. У першу чергу ми прибираємо норму про необхідність паритетного партнера, як таку, що ускладнює процедуру, та фіксуємо чіткі часові рамки, щоб перевізник міг планувати свою діяльність", - заявив він, додавши, що це рішення покращить транспортну доступність, збільшить обсяг пасажирських перевезень та сприятиме активізації бізнесу.

Що зміниться у відкритті маршрутів

У Мінвідновленні зазначають, що йдеться про наступні зміни:

Більше не потрібна наявність паритетного партнера з суміжної країни;

Термін погодження маршруту та видачі дозволу складатиме не більше 4 місяців;

Встановлено канали комунікації між країнами саме для відкриття маршрутів.

У Мінвідновленні нагадують, що Чехія стала першою країною, з якою Україна забезпечила повну відповідність регулярних автобусних маршрутів.

Цьогоріч домовленості щодо безпаритетного виконання пасажирських перевезень вже були укладені зі Словаччиною.

Нагадаємо, у квітні Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури домовилось із Міністерством транспорту і морських справ Чорногорії про можливість безпаритетного виконання пасажирських перевезень для українських компаній.

Сторони погодили, що у разі якщо чорногорський перевізник відмовляється виконувати маршрут, то українська компанія може обслуговувати цей маршрут самостійно.

Також Україна та Греція досягли домовленості про 100 дозволів на нерегулярні перевезення між країнами. Тепер українські перевізники, що прямують до Греції, зможуть планувати логістику безпосередньо до кінцевої точки без потреби пересаджувати пасажирів на іноземні автобуси.

В Україні запрацював єдиний портал міжнародних автобусних маршрутів

В Україні запрацював єдиний портал офіційних міжнародних автобусних маршрутів autobus.gov.ua.

Приєднавшись до порталу перевізники отримують безоплатну можливість стати партнером єдиного державного ресурсу з легальними маршрутами.

Крім того, це місце, де після тестування та повноцінного запуску, пасажир зможе перевірити:

маршрут,

розклад руху,

придбати квитки безпосередньо на сайті перевізника.

Щоб пасажири змогли легко знаходити квитки на офіційні маршрути, перевізники можуть безкоштовно інтегруватись до порталу, написавши офіційний лист на електронну адресу [email protected].

Там потрібно вказати маршрути та один ресурс, де відбувається продаж квитків.

У 2023 році відкрилося 400 нових міжнародних автобусних маршрутів

У 2023 році Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури відкрило 400 нових міжнародних маршрутів для автобусних перевізників. Така активність перевізників, що здійснюють закордонні автобусні перевезення, відбувається через збільшення попиту, зокрема, через війну.

За даними Мінвідновлення, торік пасажиропотік за кордон саме автобусними рейсами становив близько 7,5 млн людей. Це трохи менше, ніж у перший рік повномасштабної війни – 8,5 млн пасажирів, проте в рази більше довоєнного періоду. Так, у 2021 році автобусами за кордон виїхали 1,2 млн пасажирів.

Додамо, що Мінінфраструктури розпочало тестування онлайн-кабінету перевізника, який спростить процедуру відкриття нових автобусних маршрутів за кордон.

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