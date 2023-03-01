Україна отримала тимчасові мости від Швеції (ФОТО)

Королівство Швеція передало Агентству відновлення та розвитку інфраструктури 4 катери, які можна використати як понтонні переправи. Також передано 14 секцій понтонів, які можна комбінувати у переправи різної довжини.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що конструкції вже прибули в Україну. Їх оперативно розвантажують, щоб відправити на необхідну локацію.

"В умовах російської агресії тимчасові мости – це швидкий та ефективний спосіб відновити транспортне сполучення звільнених регіонів з рештою країни", - підкреслюють у відомстві.

Там нагадують, що з початку повномасштабного вторгнення Швеція постійно підтримує Україну. Вартість лише гуманітарної і цивільної допомоги з лютого 2022 року становить 379 мільйони євро. Серед стратегічно важливого – засоби для налагодження транспортного сполучення на деокупованих територіях.

Заголом, за даними Мінінфраструктури, з початку повномасштабного вторгнення РФ на державних дорогах України зруйновано 153 мости та шляхопроводи. Завдяки роботі дорожників та міжнародній підтримці відновлено проїзд 80 тимчасовими переправами.

Окрім Швеції, конструкції для зведення тимчасових переправ Україні вже передали Чехія, Франція та Норвегія.

Раніше у рамках гуманітарної допомоги Швеція надіслала 6 катерів, які можна використати як понтонні переправи. Це перші подібні спецзасоби, які отримали цивільні дорожники, раніше їх використовували виключно військові інженери.