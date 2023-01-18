Україна та Словаччина запроваджують систему сповіщення про НС на кордоні: це пришвидшить роботу митниці

Україна та Словаччина домовилися запровадити з 1 лютого до 1 травня пілотний проєкт із запровадження системи раннього повідомлення про виникнення надзвичайних ситуацій на кордоні.

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Як ідеться у повідомленні Державної митної служби України, домовленості було досягнути на зустрічі уповноважених представників двох держав 17 січня у пункті пропуску "Ужгород — Вишнє-Нємецьке" щодо можливостей збільшення пропускної спроможності діючих КПП.

"Військова агресія Росії кардинально змінила та негативно вплинула на сталі логістичні шляхи. На сьогодні в Україні припинено функціонування пунктів пропуску на східному та північному кордоні. Ось чому на даний час для України першочерговим завданням є максимально можливе збільшення пропуску великовантажних транспортних засобів на західному кордоні України", - зауважив заступник голови ДМС Руслан Черкасський.

У відомстві нагадують, що на сьогодні на західному кордоні України функціонує 20 автомобільних пунктів пропуску з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією, і тільки у 9 з них здійснюються переміщення великовантажних автомобілів.

Першочерговою задачею в Держмитслужбі бачать збільшення пропускної спроможності діючих пунктів без залучення додаткових капіталовкладень, з максимальним використанням існуючої інфраструктури та можливостей контролюючих служб.

"Одним із шляхів вирішення питання безперебійної, ритмічної та злагодженої роботи пунктів пропуску, збільшення їх пропускної спроможності є належна взаємодія митних та прикордонних служб обох країн. Таким дієвим та результативним механізмом є система раннього повідомлення про виникнення надзвичайних ситуацій на кордоні, яка використовується на українсько-польському та українсько-угорському кордоні", - кажуть в ДМС.

Тому керівництво служби і запропонувало словацькій стороні долучитися до впровадження аналогічного механізму. Очікується, що за результатами пілотного проєкту в травні сторони на рівні керівників митної та прикордонної служб мають підписати меморандум вже про постійне запровадження вказаної системи.

Нагадаємо також, що у листопаді Україна розпочала переговори щодо запровадження спільного контролю на кордоні з Польщею. Наразі такий діє (з 2017 року) лише на кордоні з Молдовою. На кордоні ж зі Словаччиною Україна має два автомобільні переходи: "Ужгород - Вишнє-Нємецьке" та "Малий Березний - Убля".