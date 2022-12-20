Україна тимчасово відключила еЧергу на польському кордоні

Упродовж 3 днів, з 20 до 23 грудня, перетин кордону в пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" буде здійснюватися в порядку живої черги. В цей час електронна черга (еЧерга) не працюватиме.

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Про це в Facebook повідомила пресслужба Укртрансбезпеки.

Роботу еЧерги призупинили через проблеми в роботі основного та резервних серверів сайту echerha.gov.ua, який вийшов з ладу 16 грудня після тривалих перебоїв з енергопостачанням.

"Тимчасовий перехід до такого режиму необхідний для підготовки перезапуску сайту електронної черги та проїзду автомобілів, які раніше встали в чергу але не встигли виїхати", — пояснили в Укртрансбезпеки.

Найближча дата, на яку 23 грудня відкриється запис у загальній черзі — 25 грудня, 12:00. У черзі на ветеринарний контроль — 27 грудня, 12:00.

Звертаємо увагу, що з 12:00 25 грудня проїзд у загальній черзі через пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" буде виключно за записом на сайті echerha.gov.ua.

Отже, еЧерга, що була запущена 12 грудня, пропрацювала близько тижня. Втім, терміни відновлення роботи після ракетних ударів поступово скорочуються, адже спочатку в Укртрансбезпеки планували, що еЧерга відновиться не раніше 24 грудня.

Нагадаємо також, що з вересня на україно-польському кордоні запрацювала схема пропуску, згідно якої в одних пунктах пропускають лише вантажівки масою до 7,5 тонни, а в інших - більшої маси.