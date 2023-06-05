Україна відшкодовуватиме можливі збитки від агресії РФ цивільних суден, що заходять в українські порти

Кабінет міністрів затвердив порядок надання гарантій компенсації шкоди, заподіяної фрахтувальникам, операторам та/або власникам морських суден та суден внутрішнього плавання, що ходять під прапором України та під прапорами іноземних держав (крім Росії та Білорусі), внаслідок збройної агресії Росії. Про це йдеться в опублікованій на сайті уряду постанові №548, ухваленій ще 26 травня.

Як прокоментували в понеділок запуск такого механізму в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, він дасть можливість фрахтувальникам та судновласникам і надалі забезпечувати заходження до українських портів незалежно від того як працює чи не працює "зернова угода".

"Стабільна робота цивільного судноплавства в Чорному морі, у тому числі в рамках "зернової ініціативи", неможлива без страхового покриття перевізникам усіх ризиків, пов’язаних з агресією РФ. Ми бачимо, що страхові компанії з пересторогою ставляться до покриття таких ризиків, а це створює загрозу для невійськових морських перевезень з українських портів", - вказав міністр Олександр Кубраков.

Він підкреслив, що Україна як держава, яка ратифікувала міжнародні конвенції, має право на вільне торговельне судноплавство, а влада робить все можливе, щоб знайти рішення, які відкриють рух з та до українських портів аби позбутися залежності від блокувань Росією руху суден "зерновим коридором" в Чорному морі, що спостерігається вже понад сім місяців.

Згідно з порядком, компенсація надаватиметься судновласнику, якому страховик письмово відмовив у відшкодуванні шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії РФ. Право на компенсацію матимуть тільки ті судновласники, які уклали договір страхування або поліс P&I (Protection and Indemnity) у порядку, установленому законодавством України чи іншої держави.

До шкоди, яка підлягає компенсації належать збитки, заподіяні судну через загибель або руйнування, що не підлягає відновленню; витрати на усунення конструктивного пошкодження судна, через яке судно втратило морехідний стан; збитки внаслідок втрати та або псування вантажу, а також витрати, пов'язані зі шкодою здоров'ю чи життю пасажира чи члена екіпажу судна.

Для цього судновласник не пізніше 90 календарних днів з дати отримання відмови страховика у наданні страхового відшкодування може подати до Мінвідновлення встановлений пакет документів.

У відомстві нагадують, що згідно з ухваленими ще в лютому змінами до держбюджету на 2023 рік, на гарантування компенсацій шкоди, заподіяної внаслідок агресії РФ фрахтувальникам, операторам та/або власникам морських суден та суден внутрішнього плавання, було передбачено до 20 мільярдів гривень.

Зазначимо при цьому, що саме запровадження Україною таких страхових гарантій для суден в Міністерстві аграрної політики та продовольства бачать "планом Б" на випадок повної зупинки Чорноморської зернової ініціативи, що дозволяє рух суден до/з портів Одеської області за умови їхньої інспекції Росією. Наразі дію цього механізму, запровадженого в липні 2022 року, продовжили до 18 липня поточного року.