Український "Руслан" доставив компанії SpaceX супутник для запуску

Українське державне підприємство "Антонов" доставило літаком "Руслан"з Тулузи (Франція) до стартового майданчика NASA в США цивільний телекомунікаційний супутник Airbus Defense and Space для запуску компанією SpaceX, що належить мільярдеру Ілону Маску.

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Про це 27 жовтня повідомила пресслужба ДП.

Вантаж переміщали у співпраці з логістичною компанією Bollore Logistics Space на борту одного з українських літаків Ан-124-100-150.

Вага вантажу склала 50 тонн, включаючи спеціальний контейнер довжиною 14,69 м, шириною 5,45 м і висотою 4,22 м, розроблений Airbus Defense and Space спеціально для безпечного переміщення цих типів супутників до виділеного Космічного центру.

"Руслан" перемістив критично важливе обладнання відповідно до найвищих стандартів безпеки. Фото: Facebook ANTONOV Company

"Канал зв’язку залишався активним протягом останніх місяців, і ми були вражені здатністю авіакомпанії "Антонов" підтримувати безперервність роботи навіть після болісних подій, які сталися на її базовому аеропорті в Гостомелі", — акцентував керівник відділу проєктів Bollore Logistics Йоранн Марк.

В свою чергу менеджер з комерційних перевезень авіакомпанії "Антонов" Сергій Білозеров розповів, що для завантаження та розвантаження контейнера CTH04 використовувався зовнішній кран у поєднанні з бортовим краном і лебідкою Ан-124-100-150, а також спеціальне навантажувальне обладнання, розроблене і виготовлене штатними інженерами ДП "Антонов".

Нагадаємо, за даними ГК "Укроборонпром", внаслідок ворожих дій Росії розгромлено базу (ДП "Антонов") у Гостомелі, пошкоджено базу на Святошині, знищено літаки Ан-26, Ан-74 та флагман світового авіаційного флоту Ан-225 "Мрія". Постраждав також ще один Ан-124, тоді як п'ять інших Ан-124 вивели з України. На адресу колишнього керівництва підприємства лунали обвинувачення у тому, що вони могли завчасно евакуювати "Мрію", Ан-26 та Ан-74, проте керівництво їх спростовувало.

Як раніше повідомлялося, держконцерн "Укроборонпром", до складу якого входить ДП "Антонов", наприкінці березня повідомив про усунення Сергія Бичкова від виконання повноважень гендиректора ДП.

"Підставою для усунення стало службове розслідування, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації", - пояснили в "Укроборонпром".

Нове керівництво "Антонова" 3 травня ініціювало державний фінансовий аудит діяльності компанії.