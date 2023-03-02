Український "Руслан" доставив із США до Австралії вантаж, з транспортуванням якого інший літак не впорався б

Авіакомпанія "Антонов" у співпраці з Avalon Air Charter Service виконала перевезення великогабаритної сонячної турбіни із США до Австралії. Про це 2 березня у Facebook повідомила пресслужба компанії.

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"Загальна вага вантажу склала 67 тонн, у тому числі додаткове обладнання та компресор вагою 35,5 тонн, довжиною 11,33 м та висотою 3,63", — резюмували в Авіакомпанії.

Виходячи з даних про габарити вантажу, ймовірно, що перевезення на таку дистанцію міг виконати тільки український літак "Руслан". Повітряне судно доставило сонячну турбіну до аеропорту, звідти вже подальшим перевезенням займалася компанія Avalon Air Charter Service.

Вантаж доставили до Вінчелсі, Вікторія, де сонячну турбіну та додаткове обладнання будуть використовувати на газокомпресорній розширювальній установці.

"Руслана" зазвичай залучають, коли йдеться про великогабаритні вантажі, які інші літаки не можуть транспортувати. У жовтні 2022 року літак доставив Франції до стартового майданчика NASA в США цивільний телекомунікаційний супутник Airbus Defense and Space для запуску компанією SpaceX.