"Укртрансбезпека" отримала нового керівника: що про нього відомо

У п'ятницю, 15 листопада, Кабінет міністрів призначив Микиту Лагуніна новим керівником Державної служби з безпеки на транспорті України.

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Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, уряд звільнив Зборовського Євгена з посади голови Державної служби України з безпеки на транспорті. Його заступника – Лагуніна Микиту теж звільнили та водночас призначили на посаду голови відомства. Крім того, Лагуніну одразу призначили й заступника – Зборовського Євгена.

Що відомо про Микиту Лагуніна

Як повідомили в "Укртрансбезпеці", Лагунін - досвідчений управлінець, який має 14 років державної служби. Він працював на керівних посадах в Одеській обласній державній адміністрації та міській раді. У 2020 році був призначений на посаду заступника голови "Укртрансбезпеки".

У Лагуніна дві вищі освіти за спеціальностями “Фінанси” та “Правознавство”. Він закінчив аспірантуру Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії при президентові України за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”.

Євген Зборовський, який до цього очолював службу, залишається у команді на посаді заступника голови Укртрансбезпеки. Він зосередить свою увагу та зусилля на таких напрямках, як посилення міжнародної співпраці, питаннях стратегічного розвитку та взаємодії з партнерами, а також продовжить активно працювати над підвищенням прозорості діяльності відомства.

Зауважимо, Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) — центральний орган виконавчої влади України, утворений 10 вересня 2014 року шляхом злиття Державної інспекції з безпеки на морському та річковому транспорті, Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті. Цій же Службі було підпорядковано Державну спеціальну службу транспорту.

"Укртрансбезпека" реалізує державну політику у сфері безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному та залізничному.