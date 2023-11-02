"Укрзалізниця" майже вдвічі збільшила орендні ставки для вагонів-зерновозів

Укрзалізниця встановила нові орендні ставки на використання вагонів ЦТЛ (цільтранспортних логістичних) у листопаді, що вплине на вартість оренди різних типів вагонів.

Про це повідомляє пресслужба залізниці.

Зокрема, вартість оренди зерновозів зросла на 400 гривень і тепер становить 1000 гривень за добу, проти 600 грн минулого місяця. При цьому, піввагони, які також використовуються для перевезення зерна, зможуть бути орендовані за 1200 гривень на добу, що на 150 гривень менше, ніж у жовтні.

Цистерни, призначені для транспортування харчових продуктів, також коштують 1200 гривень на добу. Однак, вартість оренди переобладнаних у піввагони цементовозів збільшилася до 650 гривень на добу, що на 100 гривень більше, ніж у попередньому місяці.

Ці зміни в орендних ставках стануть чинними з листопада і вплинуть на витрати компаній та підприємств, які використовують вагони ЦТЛ для перевезення товарів, що може позначитися на вартості продукції.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" спільно з австрійською залізничною компанією Rail Cargo Austria та німецьким вагонним оператором VTG успішно провели тестовий інтермодальний рейс з перевезення напівпричепів за маршрутом Київ — Будапешт, який було завантажено за контрейлерною технологією.

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