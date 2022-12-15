"Укрзалізниця" попередила про затримку низки потягів внаслідок обстрілів поблизу Нікополя

Низка потягів затримується через пошкодження контактної мережі поблизу Нікополя внаслідок російського обстрілу.

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Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця задіяла резервні тепловози для безпечного вивозу з регіону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таким чином:

поїзд №62 Одеса — Харків прямуватиме із затримкою на 4 години;

поїзд №276 Київ — Запоріжжя — на 4,5 години;



поїзд №119 Львів — Запоріжжя на 2 години;



поїзд №120 Запоріжжя —Львів на 30 хвилин.



Нагадаємо, зранку 15 грудня окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.