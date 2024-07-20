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Транспорт
Дата публікації

"Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів через нічний обстріл залізниці

"Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів через нічний обстріл залізниці
"Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку низки поїздів через обстріл залізничної інфраструктури на Харківщині. Залізничники активно працюють над відновленням уражених ділянок, і на деяких з них вже відновлено рух.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

У результаті обстрілів обидва поїзди з Краматорська прибудуть до Києва в районі опівночі. Для зручності пасажирів у комендантську годину буде забезпечено розвезення по місту автобусами.

"B результаті спричинених обстрілами затримок, обидва поїзди з Краматорська прибудуть до Києва в районі опівночі. Розвозку по місту в комендантську годину забезпечимо автобусами", - пояснили в "Укрзалізниці".

Також повідомляється, що через запізнення поїзда №63/111 Ізюм, Харків – Львів буде затримано поїзд №816 Львів – Рахів для пересадки групи пасажирів.

Всі зміни у графіку руху поїздів оновлюються в онлайн-режимі на сайті uz-vezemo.uz.gov.ua.

На Харківщині пошкоджена інфраструктура "Укрзалізниці"

Сьогодні вночі ворог атакував залізницю Харківщини. 4 працівників  отримали поранення, ушкоджені будівлі та рухомий склад, повідомив перевізник.

Окрім того, через наслідки ударів, була ушкоджена контактна мережа на виїзді з самого Харкова й поїзди сполученням Київ-Харків 63 та 719 очікували на усунення наслідків. Також затримано рух Інтерсіті до Краматорська.

Автор:
Тетяна Гойденко