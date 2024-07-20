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"Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів через нічний обстріл залізниці
"Укрзалізниця" повідомляє про затримку низки поїздів через обстріл залізничної інфраструктури на Харківщині. Залізничники активно працюють над відновленням уражених ділянок, і на деяких з них вже відновлено рух.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
У результаті обстрілів обидва поїзди з Краматорська прибудуть до Києва в районі опівночі. Для зручності пасажирів у комендантську годину буде забезпечено розвезення по місту автобусами.
"B результаті спричинених обстрілами затримок, обидва поїзди з Краматорська прибудуть до Києва в районі опівночі. Розвозку по місту в комендантську годину забезпечимо автобусами", - пояснили в "Укрзалізниці".Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Також повідомляється, що через запізнення поїзда №63/111 Ізюм, Харків – Львів буде затримано поїзд №816 Львів – Рахів для пересадки групи пасажирів.
Всі зміни у графіку руху поїздів оновлюються в онлайн-режимі на сайті uz-vezemo.uz.gov.ua.
На Харківщині пошкоджена інфраструктура "Укрзалізниці"
Сьогодні вночі ворог атакував залізницю Харківщини. 4 працівників отримали поранення, ушкоджені будівлі та рухомий склад, повідомив перевізник.
Окрім того, через наслідки ударів, була ушкоджена контактна мережа на виїзді з самого Харкова й поїзди сполученням Київ-Харків 63 та 719 очікували на усунення наслідків. Також затримано рух Інтерсіті до Краматорська.