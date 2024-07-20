"Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів через нічний обстріл залізниці

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку низки поїздів через обстріл залізничної інфраструктури на Харківщині. Залізничники активно працюють над відновленням уражених ділянок, і на деяких з них вже відновлено рух.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

У результаті обстрілів обидва поїзди з Краматорська прибудуть до Києва в районі опівночі. Для зручності пасажирів у комендантську годину буде забезпечено розвезення по місту автобусами.

"B результаті спричинених обстрілами затримок, обидва поїзди з Краматорська прибудуть до Києва в районі опівночі. Розвозку по місту в комендантську годину забезпечимо автобусами", - пояснили в "Укрзалізниці".

Також повідомляється, що через запізнення поїзда №63/111 Ізюм, Харків – Львів буде затримано поїзд №816 Львів – Рахів для пересадки групи пасажирів.

Всі зміни у графіку руху поїздів оновлюються в онлайн-режимі на сайті uz-vezemo.uz.gov.ua.

На Харківщині пошкоджена інфраструктура "Укрзалізниці"

Сьогодні вночі ворог атакував залізницю Харківщини. 4 працівників отримали поранення, ушкоджені будівлі та рухомий склад, повідомив перевізник.

Окрім того, через наслідки ударів, була ушкоджена контактна мережа на виїзді з самого Харкова й поїзди сполученням Київ-Харків 63 та 719 очікували на усунення наслідків. Також затримано рух Інтерсіті до Краматорська.