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"Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів з Перемишля: у чому причина
Поїзди "Укрзалізниці" з Перемишля і назад у середу, 5 липня, затримуються через травмування людини на колії у Польщі.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Станом на 8:00 слідчі дії поліції на місці завершено і поїзди продовжують курсування з відставанням від графіку:
- 716/715 Перемишль — Київ +5:52;
- 32/31 Перемишль — Запоріжжя +4:24;
- 54/53 Перемишль — Київ +5:40;
- 36/35 Перемишль — Одеса +5:40;
- 37/38 Ужгород — Одеса +3:41;
- 705/706 Київ — Перемишль +1:39.
Водночас 82 інших поїзди "Укрзалізниці" прямують по Україні чітко за розкладом.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Перепрошуємо за незручності і наздоганяємо графік, наскільки це можливо. Пасажирів вказаних поїздів просимо сповістити наші поїзні бригади про подальші пересадки, щоб залізничники змогли запропонувати зручні опції продовження подорожі з урахуванням спізнення", - наголосили у компанії.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 17 липня починає ремонт колії на дільниці Делятин-Надвірна, через що будуть змінені маршрути пасажирських поїздів, що проходять цією ділянкою.