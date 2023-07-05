"Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів з Перемишля: у чому причина

Поїзди "Укрзалізниці" з Перемишля і назад у середу, 5 липня, затримуються через травмування людини на колії у Польщі.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Станом на 8:00 слідчі дії поліції на місці завершено і поїзди продовжують курсування з відставанням від графіку:

716/715 Перемишль — Київ +5:52;

32/31 Перемишль — Запоріжжя +4:24;

54/53 Перемишль — Київ +5:40;

36/35 Перемишль — Одеса +5:40;

37/38 Ужгород — Одеса +3:41;

705/706 Київ — Перемишль +1:39.

Водночас 82 інших поїзди "Укрзалізниці" прямують по Україні чітко за розкладом.

"Перепрошуємо за незручності і наздоганяємо графік, наскільки це можливо. Пасажирів вказаних поїздів просимо сповістити наші поїзні бригади про подальші пересадки, щоб залізничники змогли запропонувати зручні опції продовження подорожі з урахуванням спізнення", - наголосили у компанії.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 17 липня починає ремонт колії на дільниці Делятин-Надвірна, через що будуть змінені маршрути пасажирських поїздів, що проходять цією ділянкою.