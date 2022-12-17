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Категорія
Транспорт
Дата публікації

"Укрзалізниця" поступово стабілізує рух поїздів, проте понад 40 рейсів затримуються

"Укрзалізниця" поступово стабілізує рух поїздів, проте понад 40 рейсів затримуються

"Укрзалізниця" відновила енергопостачання на всіх головних ділянках залізниці, однак понад 40 поїздів рухаються з затримками.

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Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Станом на 10:00 24 рейсів Укрзалізниці прямують із затримками понад годину, 18 рейсів затримуються в межах години. 23 поїздів продовжують курсувати за графіком. Жодного поїзда далекого сполучення не скасовано", - йдеться у повідомленні.

Так, з найбільшими затримками рухаються такі рейси:

  • №37/38 Запоріжжя — Київ (+6 год 21 хв);
  • №91/92 Харків — Одеса (+6 годин);
  • №191/192 Краматорськ — Одеса (+6 год);
  • №3/4 Запоріжжя — Ужгород (+5 год 37 хв);
  • №31/32 Запоріжжя — Перемишль (+4 год);
  • №131/132 Дніпро — Львів (+3 год 43 хв);
  • №37/38 Київ — Запоріжжя (+3 год 10 хв);
  • №715/716 Перемишль — Київ (+3 год 08 хв);
  • №1/2 Харків — Івано-Франківськ (+3 год 03 хв);
  • №65/66 Умань — Харків (+2 год 26 хв);
  • №119/120 Запоріжжя — Львів (+2 год 20 хв);
  • №275/276 Київ — Запоріжжя (1 год 40 хв);
  • №45/46 Харків — Ужгород (+1 год 36 хв);
  • №32519/32520 Відень — Київ (+1 год 32 хв);
  • №85/86 Запоріжжя — Львів (+1 год 24 хв);
  • №749/750 Ужгород — Київ (+1 год 21 хв);
  • №23/24 Київ — Хелм (+1 год 10 хв);
  • №93/94 Харків — Хелм (+1 год 09 хв);
  • №87/88 Запоріжжя — Ковель (+1 год 09 хв);
  • №3/4 Ужгород — Запоріжжя (+1 год 06 хв);
  • №5/6 Рахів — Запоріжжя (+1 год 03 хв).

Зазначається, що зважаючи на відставання поїздів від графіка та для зручності пасажирів на маршрутах  №712 Київ — Краматорськ та №732 Київ — Дніпро швидкісні поїзди Інтерсіті було замінено на поїзди зі спальними вагонами.

Нагадаємо, низка залізничних ділянок у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях 16 грудня була знеструмлена внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури через російські обстріли. Через це з затримками прямували низка потягів.

Автор:
Ніна Комащенко