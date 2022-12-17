"Укрзалізниця" поступово стабілізує рух поїздів, проте понад 40 рейсів затримуються

"Укрзалізниця" відновила енергопостачання на всіх головних ділянках залізниці, однак понад 40 поїздів рухаються з затримками.

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Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Станом на 10:00 24 рейсів Укрзалізниці прямують із затримками понад годину, 18 рейсів затримуються в межах години. 23 поїздів продовжують курсувати за графіком. Жодного поїзда далекого сполучення не скасовано", - йдеться у повідомленні.

Так, з найбільшими затримками рухаються такі рейси:

№37/38 Запоріжжя — Київ (+6 год 21 хв);

№91/92 Харків — Одеса (+6 годин);



№191/192 Краматорськ — Одеса (+6 год);



№3/4 Запоріжжя — Ужгород (+5 год 37 хв);



№31/32 Запоріжжя — Перемишль (+4 год);



№131/132 Дніпро — Львів (+3 год 43 хв);



№37/38 Київ — Запоріжжя (+3 год 10 хв);



№715/716 Перемишль — Київ (+3 год 08 хв);



№1/2 Харків — Івано-Франківськ (+3 год 03 хв);



№65/66 Умань — Харків (+2 год 26 хв);



№119/120 Запоріжжя — Львів (+2 год 20 хв);



№275/276 Київ — Запоріжжя (1 год 40 хв);



№45/46 Харків — Ужгород (+1 год 36 хв);



№32519/32520 Відень — Київ (+1 год 32 хв);



№85/86 Запоріжжя — Львів (+1 год 24 хв);



№749/750 Ужгород — Київ (+1 год 21 хв);



№23/24 Київ — Хелм (+1 год 10 хв);



№93/94 Харків — Хелм (+1 год 09 хв);



№87/88 Запоріжжя — Ковель (+1 год 09 хв);



№3/4 Ужгород — Запоріжжя (+1 год 06 хв);



№5/6 Рахів — Запоріжжя (+1 год 03 хв).



Зазначається, що зважаючи на відставання поїздів від графіка та для зручності пасажирів на маршрутах №712 Київ — Краматорськ та №732 Київ — Дніпро швидкісні поїзди Інтерсіті було замінено на поїзди зі спальними вагонами.

Нагадаємо, низка залізничних ділянок у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях 16 грудня була знеструмлена внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури через російські обстріли. Через це з затримками прямували низка потягів.