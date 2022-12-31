"Укрзалізниця" повідомила про затримку двох потягів після атаки РФ

Два поїзди затримуються після масованої ракетної атаки РФ по Україні 31 грудня.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Попри точкові знеструмлення по Україні, лише 2 поїзди "Укрзалізниці" з-поміж 48 прямують із затримкою понад 30 хвилин: №191/192 Львів — Київ; №706/705 Перемишль — Київ", - йдеться у повідомленні.

"Укрзалізниця" вже задіяла резервні локомотиви.

Зазначається, що всі ключові вокзали мають резервне живлення, посадка та висадка тривають через підземні переходи.

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ 31 грудня завдала масованого ракетного удару по цивільним обʼєктам України. Ворог випустив більше 20 крилатих ракет.