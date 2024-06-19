"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди до Одеси з Києва та Львова

АТ “Укрзалізниця” реагує на підвищення попиту пасажирів впродовж літнього сезону на окремі дати та призначає додатковий поїзд №115 сполученням Київ — Одеса на вихідні 22 та 23 червня та №168/167 Львів – Одеса на 30 червня.

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Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Зазначається, що поїзд відправлятиметься з Києва о 8:26 та прибуватиме до Одеси о 18:22.

В зворотному напрямку, з Одеси, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 10:14 та прибуватиме до Києва о 19:48.

Крім цього, "Укрзалізниця" призначає поїзд №168/167 Львів – Одеса на 30 червня. Поїзд відправлятиметься зі Львова о 07:23 та прибуватиме до Одеси о 18:19.

З Одеси поїзд відправлятиметься в ту ж дату о 08:03 та прибуватиме до Львова о 18:40.

Повідомляється, що квитки на поїзди будуть доступні традиційно в застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

"Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд Інтерсіті+ сполученням Київ – Львів

У 2023 році до країн Євросоюзу було перевезено в 2,1 рази більше людей, ніж у 2022.

Крім того, за 4 місяці 2024 року "Укрзалізниця" поїздами дальнього сполучення перевезла на чверть більше пасажирів, ніж торік за аналогічний період. Так, 8,43 млн пасажирів проїхали поїздами "Укрзалізниці" за період від січня до квітня цього року - порівняно з 6,78 млн у 2023 році.

Також повідомлялося, що у травні 2024 року "Укрзалізниця" забезпечила перевезення майже 2,2 мільйона пасажирів у межах України та близько 200 тисяч пасажирів у міжнародному сполученні.

Всього "Укрзалізниця" з початку року вже перевезла майже 800 тис. пасажирів у міжнародному сполученні та очікує влітку пожвавлення попиту на міжнародні рейси. Найбільш популярним залишається поїзд №67/68 Київ – Варшава.