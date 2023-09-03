Укрзалізниця призначила додаткові електрички з Києва: розклад руху

“Укрзалізниця” призначила додаткові прискорені приміські поїзди між Васильковом та Києвом.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що електрички курсуватимуть до 30 вересня, після чого буде прийнято рішення щодо продовження їх використання на маршруті.

Так, відправлення з приміського вокзалу Київ-Пасажирський та прибуття на станцію Васильків-Центр відбуватиметься:

08:34 - 09:31 (поїзд №6049);

16:36 - 17:26 (поїзд №6051);

18:37 -19:27 (поїзд №6053).

Зворотний маршрут, зі станції Васильків-Центр та прибуття на Київ-Пасажирський, здійснюватиметься за розкладом:

07:28 - 08:24 (поїзд №6050);

09:41 - 10:32 (поїзд №6052);

17:36 - 18:26 (поїзд №6054).

Як повідомили в УЗ, зазначені поїзди курсуватимуть щодня, крім вихідних.

Вони робитимуть зупинки на станціях Боярка, Тарасівка, Вишневе, Караваєві Дачі.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" в тестовому режимі запустила послугу онлайн-замовлення спеціальних вагонів для осіб з інвалідністю, які спеціально облаштовані для пасажирів на кріслах колісних.