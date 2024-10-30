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"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги до Львова та Камʼянця-Подільського

"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги до Львова та Камʼянця-Подільського
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

“Укрзалізниця” продовжує забезпечувати подорожі для дитячих груп та інших пасажирів на шкільні канікули і призначила додаткові потяги до Львова та Камʼянця-Подільського.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Згідно повідомлення, УЗ призначила додатковий поїзд №191/192 Київ — Львів, який  відправиться з Києва 2 та 4 листопада о 8:18 та прибуде до Львова о 16:12.

Зі Львова поїзд відправиться 2 та 4 листопада о 14:14 та прибуде до Києва о 21:33.

Крім того, призначили додатковий поїзд №239/240 Київ — Камʼянець-Подільський, який відправлятиметься з Києва 4 листопада о 08:26 та прибуватиме до Камʼянця-Подільського о 17:20.

У зворотному напрямку, з Камʼянця-Подільського, поїзд відправлятиметься 4 листопада о 12:02 та прибуватиме до Києва о 20:48.

Як підкреслили в УЗ, квитки на ці рейси доступні в застосунку "Укрзалізниці" та інших каналах продажу квитків.

Нагадаємо, що на час шкільних канікул "Укрзалізниця" також призначила рейси додаткового денного поїзда №191/192 Львів - Київ - Львів та додаткового поїзда №115/116 Київ - Одеса – Київ та  додаткові рейси поїзда № 239/240 Київ – Кам’янець-Подільський – Київ.

 Також призначили ще два додаткових поїзда з Києва до Льва та Ужгорода та до Рахова на Закарпатті

Автор:
Світлана Манько