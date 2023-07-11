"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд Інтерсіті+ Київ - Харків: який розклад

"Укрзалізниця" призначила тимчасовий нічний рейс швидкісним Інтерсіті+ №720/719 на один з найбільш популярних і завантажених напрямків Київ — Харків.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Поїзд №720 відправлятиметься з Києва з 16 липня по 9 серпня по неділях, середах та пʼятницях о 23:53 і прибуватиме до Харкова о 05:04.

В зворотному напрямку, з Харкова, поїзд №719 відправлятиметься з 16 липня по неділях, середах та пʼятницях о 23:33 і прибуватиме до Києва о 4:56.

Водночас в "Укрзалізниці" повідомили, що з 19 липня розклад поїзда буде незначним чином скоригований через проведення ремонтних робіт на дільниці курсування.

Квитки на поїзд вже доступні в застосунку "Укрзалізниці", у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, що нещодавно УЗ оголосила, що додала до мобільного застосунку з купівлі квитків пропонування пасажирам зручних пересадок між під поїздами на обраному маршруті, а також між різними місцями в одному поїзді.