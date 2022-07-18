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Транспорт
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"Укрзалізниця" призначила евакуаційний поїзд від Покровська до Львова

"Укрзалізниця" призначила евакуаційний поїзд від Покровська до Львова

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" призначило евакуаційний потяг Покровськ-Дніпро-Львів на 18 липня. Про це йдеться у повідомленні "Укрзалдизниці".

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Потяг №234/233 Покровськ – Дніпро – Львів вирушатиме з Покровська о 16:30.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила новий поїзд №288/287 сполученням Харків - Одеса, який дозволить з'єднати їх прямим залізничним сполученням з містами Наддніпрянщини та з Кропивницьким.

Автор:
Степан Крьока