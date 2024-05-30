"Укрзалізниця" призначила "гірський шатл" у Карпати: який розклад

АТ "Укрзалізниця" на найближчі вихідні, 1-2 червня, призначає "гірський шатл" зі Львова до Яремче, Татарова-Буковеля, Ворохти та Рахова.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Який розклад

Зазначається, що поїзд №816 Львів — Ворохта відправлятиметься зі Львова 31 травня та 1 червня о 15:22, Івано-Франківськ 17:39 - 17:43, Яремче 19:10 - 19:14, Татарів-Буковель 19:39 - 19:41, Ворохта 19:52, а 2 червня поїзд продовжить свій маршрут з Ворохти до Рахова наступним розкладом руху: Ворохта 19:52 - 19:56, Ясіня 20:34 - 20:36, Кваси 20:59 - 21:01, Рахів 21:19.

У зворотному напрямку поїзд №815 Рахів — Львів відправиться з Рахова 2 червня о 03:48, Кваси 04:07 - 04:09, Ясіня 04:31 - 04:33, Ворохта 05:12 - 05:18, Татарів-Буковель 05:28 - 05:30, Яремче 06:03 - 06:07, Івано-Франківськ 07:50 - 07:55, прибуття у Львів о 10:07, а 1 червня поїзд розпочне свій маршрут зі станції Ворохта (замість Рахова) аналогічним розкладом руху.

Окрім того, поїзд також зупинятиметься на станціях Ходорів, Бурштин, Галич, Делятин, Микуличин (Вороненко, Лазещина, Свидовець, Білин — у дні курсування поїзда до Рахова)

Переглянути розклад руху та придбати квитки можна у застосунку "Укрзалізниці" та на оновленому вебсайті.

"Укрзалізниця" вийшла на довоєнні показники пасажироперевезень

За 4 місяці 2024 року АТ “Укрзалізниця” поїздами дальнього сполучення перевезла на чверть більше пасажирів, ніж торік.

У 2023 році "Укрзалізниця" перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення, зокрема до країн Європи - рекордні 2,1 млн пасажирів. Таким чином УЗ вийшла на показники пасажироперевезень 2021 року.

У 2023 році до країн Євросоюзу було перевезено в 2,1 рази більше людей, ніж у 2022.

Як повідомлялося, у 2024 році АТ "Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на внутрішні пасажирські перевезення.

Але у грудні 2023 року "Укрзалізниця" за спільним рішенням із залізницями сусідніх країн вирішила підвищити вартість квитків на міжнародні поїзди, аби зменшити свої загальні збитки від перевезень.