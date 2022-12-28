"Укрзалізниця" призначила на новорічні свята додатковий "Інтерсіті" Київ - Тернопіль

"Укрзалізниця" в рамках заходів з забезпечення новорічного ажіотажу на поїздки запускає з 29 грудня по 7 січня додатковий швидкісний поїзд класу "Інтерсіті" №747/748 Київ - Тернопіль.

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Як ідеться у повідомленні держкомпанії, він вирушатиме з Києва о 16:13, з Вінниці о 18:52, з Хмельницького о 21:00 і прибуватиме до Тернополя о 22:48. Зворотньо потяг відправлятиметься з 30 грудня по 8 січня о 6:18 із прибуттям до Хмельницького о 7:48, до Вінниці 9:39, а до столиці о 12:15.

Крім того, перевізник додає більше вагонів по всіх найбільш ажіотажних напрямках - з початку поточного тижня їх вже додано понад 100. Зокрема, останнім таким наразі став поїзд №12/11 Одеса - Львів.

"В цілому, сьогодні (28 грудня) з 17:00 до 18:00 запропонуємо 3200 додаткових місць на півтори сотні рейсів 29 грудня та 4400 місць на 30 грудня. Слідкуйте у застосунку та бронюйте подорож!" - повідомили в УЗ.

При цьому залізниця вказує, що графік та маршрути всіх рейсів "враховують можливу підстраховку резервними тепловозами, що б не трапилось".

"Навіть якщо до вашої точки призначення в горах вже не видно прямих поїздів, не засмучуйтесь: у нас є суперкомфортний "Буковельський експрес" зі Львова та вдосталь місць на "Лижний експрес" до Славська. Зручні пересадки вже продумані, придивіться до розкладу - і гайда до гір!" - закликали в компанії любителів гірськолижного відпочинку.

Нагадаємо, що напередодні "Укрзалізниця" також оголосила, що через підвищений попит на поїздки у карпатському напрямку з інших регіонів призначила низку додаткових рейсів 28-31 грудня.