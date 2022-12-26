"Укрзалізниця" призначила низку додаткових рейсів до західних регіонів перед Новим роком

"Укрзалізниця" через підвищений попит на поїздки у карпатському напрямку з інших регіонів призначила низку додаткових рейсів у передноворічні дні. Про це йдеться у повідомленні держкомпанії.

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Зокрема, додано поїзд №191/192 Київ – Львів 30 грудня з відправленням о 7:44 з Києва та прибуттям о 15:28 до Львова. Одночасно буде відправлено потяг і в зворотньому напрямку (зі Львова о 8:06, прибуття до столиці - о 15:38).

29 грудня додано поїзд №229/230 Київ – Ужгород, який відправиться з Києва о 20:03 і через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське та Мукачеве прибуде до кінцевого пункту о 13:23. Зворотній рейс буде відправлено 30 грудня о 22:21 з поверненням до столиці о 13:40.

З Одеси 29 грудня о 17:00 вирушить додатковий поїзд №238/237 Одеса – Ужгород через Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське та Мукачеве. До Ужгорода він прибуде о 12:02 наступного дня, а вже о 17:00 вирушить назад, прибувши до Одеси об 11:06 вже 31 грудня.

Поїзд №216/215 Запоріжжя – Івано-Франківськ буде відправлено 28 та 30 грудня о 13:05. Через Львів (4:58-5:50) він прибуде до Івано-Франківська о 8:13 наступного дня. Назад поїзд вирушить 29 та 31 грудня о 15:42, у Львові буде стояти з 18:35 до 19:10, а до Запоріжжя повернеться о 12:05.

№ 255/256 Київ – Чернівці вирушатиме з Києва 28, 29 та 30 грудня. Через Івано-Франківськ та Коломию він прибуватиме до Чернівців о 5:50. Зворотно його відправлять 29, 30 грудня та 1 січня о 17:38 з поверненням до столиці о 9:22.

Також буде запущено поїзд №211/212 Харків – Львів з відправленням 29 грудня о 13:43 та прибуттям до Львова о 8:27 наступного дня. Зворотно він вирушить о 17:50 та повернеться до Харкова о 12:13.

Крім того, через різке зростання попиту на квитки в Кривому Розі призначено на 30 грудня додатковий рейск №176/175 Київ – Кривий Ріг (відправлення з Києва о 6:19 через Миронівку, станцію Шевченка та Олександрію із прибуттям о 15:07). Зворотно в цей же день о поїзд буде відправлено до столиці о 8:09 із прибуттям о 16:26.