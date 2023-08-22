"Укрзалізниця" продовжила курсування поїзда Київ – Ужгород: розклад руху

Поїзд №223/224 Київ – Ужгород користується попитом серед пасажирів, тому "Укрзалізниця" вирішила продовжити маршрут.

Про це 22 серпня компанія повідомила в Facebook.

Поїзд продовжить рейси з 2 по 20 вересня та курсуватиме через день.

Розклад руху поїзда №223/224 Київ – Ужгород

Потяг виїжджатиме з Києва о 16:07 і прибуватиме до Ужгорода о 8:31. Зворотно, з Ужгорода, поїзд виїжджатиме о 18:29 і прибуватиме до Києва о 10:46. Маршрут поїзда проходитиме через такі станції: Мукачево, Карпати, Свалява, Славське, Стрий та інші.

"Укрзалізниця" також вирішила призначити додатковий поїзд №239/240 Ужгород - Київ. Він відправиться із Ужгорода 31 серпня о 17:23 і прибуде до Києва о 10:39. Зворотно, з Києва, поїзд відправиться 1 вересня о 21:02 і прибуде до Ужгорода о 13:25.

"Квитки на всі рейси традиційно будуть доступні в застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів", — додали в компанії.

Крім того, "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси між Києвом та Львовом на пікові дати 21 і 23 серпня.

А у звʼязку з періодом пікових сезонних перевезень призначили також додаткові поїзди з Києва, Дніпра, Ізюма та Харкова до Львова.