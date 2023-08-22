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"Укрзалізниця" продовжила курсування поїзда Київ – Ужгород: розклад руху
Поїзд №223/224 Київ – Ужгород користується попитом серед пасажирів, тому "Укрзалізниця" вирішила продовжити маршрут.
Про це 22 серпня компанія повідомила в Facebook.
Поїзд продовжить рейси з 2 по 20 вересня та курсуватиме через день.
Розклад руху поїзда №223/224 Київ – Ужгород
Потяг виїжджатиме з Києва о 16:07 і прибуватиме до Ужгорода о 8:31. Зворотно, з Ужгорода, поїзд виїжджатиме о 18:29 і прибуватиме до Києва о 10:46. Маршрут поїзда проходитиме через такі станції: Мукачево, Карпати, Свалява, Славське, Стрий та інші.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Укрзалізниця" також вирішила призначити додатковий поїзд №239/240 Ужгород - Київ. Він відправиться із Ужгорода 31 серпня о 17:23 і прибуде до Києва о 10:39. Зворотно, з Києва, поїзд відправиться 1 вересня о 21:02 і прибуде до Ужгорода о 13:25.
"Квитки на всі рейси традиційно будуть доступні в застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів", — додали в компанії.
Крім того, "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси між Києвом та Львовом на пікові дати 21 і 23 серпня.
А у звʼязку з періодом пікових сезонних перевезень призначили також додаткові поїзди з Києва, Дніпра, Ізюма та Харкова до Львова.