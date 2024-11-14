"Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрут до Кам'янця-Подільського та збільшує кількість поїздів до Трускавця та Львова

"Укрзалізниця" змінила маршрут поїзда №139/140 Київ - Кам‘янець-Подільський та призначило додаткові рейси до Трускавця та Львова.

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Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зміна маршруту

Зазначається, що через ремонтні роботи залізничної інфраструктури тимчасово змінюється маршрут поїзда №139/140 Київ — Кам‘янець-Подільський.

Поїзд №139/140 Київ — Кам‘янець-Подільський на період ремонтних робіт з 26 листопада по 8 грудня прямуватиме маршрутом Київ — Хмельницький.

В добу 25 листопада поїзд №139/140 прямуватиме до станції Гречани — відправлятиметься з Києва о 23:32 і прибуватиме на станцію Гречани о 05:47.

Поїзд №139/140 відправлятиметься з Києва в період 26 листопада — 7 грудня о 23:32 і прибуватиме до Хмельницького о 6:04.

З Хмельницького поїзд відправлятиметься з 27 листопада по 8 грудня о 22:45 і прибуватиме до Києва о 5:20.

Додаткові поїзди

Також "Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд №159/160 Київ — Трускавець. Поїзд відправлятиметься з Києва 30 листопада та 7 грудня о 10:18 та прибуватиме до Трускавця о 19:35.

В зворотному напрямку, з Трускавця, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 8:52 та прибуватиме до столиці о 18:10.

Окрім того, додатковий рейс поїзда №191/192 Київ — Львів відправлятиметься зі столиці 1 та 8 грудня о 08:18 та прибуватиме до Львова о 14:59. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 14:14 та прибуватиме до Києва о 21:33.

Квитки на поїзди будуть доступні для придбання в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-ботах та в касах залізничних вокзалів.

Зауважимо, у жовтні залізниця перевезла 2,3 млн пасажирів. Це на 100 тис. пасажирів більше, ніж у вересні, коли традиційно спостерігається спад у динаміці пасажирських перевезень порівняно із літнім сезоном.