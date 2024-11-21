"Укрзалізниця" вперше капітально відремонтувала рейкобус PESA: де він курсуватиме

" Укрзалізниця " із залученням польських фахівців вперше капітально відремонтувала рейкобус PESA , який невдовзі курсуватиме за маршрутом Івано-Франківськ – Ворохта.

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Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що дизельний рейковий автобус поїзд PESA був збудований у 2004 році польською компанією PESA BYDGOSZCZ.

У січні 2022 року УЗ призупинила його експлуатацію через необхідність регламентного капітального ремонту, а в Україні на той момент не було фахівців.

Як розповів директор філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олег Головащенко, УЗ на власних заводах поступово освоює як нові види ремонтів, так і моделі рухомого складу.

"Ми навчаємося у виробників та в подальшому вже самостійно проводимо такі ремонти на власних заводах. Раніше ми виконали капітальний ремонт двоповерхових поїздів чеського виробництва Škoda. Відтепер ми опанували капітальний ремонт польських рейкобусів PESA, яких у нас у парку 14 одиниць, з них курсує два, а всі інші потребують ремонтів", – зазначив він.

Повідомляється, що початкові ремонтні роботи виконувалися на заводі-виробнику в Польщі. Туди ж для проходження навчання були відряджені працівники УЗ. Фінальні роботи вже проводилися на заводі "Укрзалізниці" та були завершені в листопаді 2024 року.

В "Укрзалізниці" наголосили, що планують локалізувати ремонти аналогічного рухомого складу на власних потужностях компанії.

"Невдовзі пасажири самостійну зможуть оцінити комфортабельність відремонтованого рейкобуса PESA на 95 сидячих місць, адже він курсуватиме з Івано-Франківська повз популярні гірські курорти на заході України до Ворохти. Очікуйте на відкриття продажів квитків на сайті, у застосунку, чат-боті та в касах вокзалів", - підсумували в УЗ.

"Укрзалізниця" оновлює пасажирський рухомий склад

"Укрзалізниця" активно працює над оновленням пасажирського рухомого складу. Наразі в Україні триває будівництво чергової партії з 66 нових пасажирських вагонів.

У новій партії будуть представлені купейні вагони, вагони СВ, чотири спеціалізовані вагони для осіб з інвалідністю, а також плацкартні вагони.

Усі вони матимуть базовий набір сучасних зручностей, зокрема: кондиціонери, вакуумні туалети, сповивальні столики, якісне кероване освітлення, розетки та порти USB/Type-C, кавомашини та системи відеоспостереження.

Нагадаємо, згідно з держбюджетом-2025, ухваленим 19 листопада Верховною Радою, на розвиток інфраструктури українських залізниць та оновлення парку пасажирських вагонів виділено понад 7 млрд грн. Зокрема, на закупівлю пасажирських вагонів передбачено 4,42 млрд грн.