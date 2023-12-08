"Укрзалізниця" з 10 грудня запускає новий поїзд Інтерсіті: який маршрут

З 10 грудня АТ "Укрзалізниця" запускає поїзд Інтерсіті №747/748 між Києвом, Вінницею, Хмельницьким та Тернополем.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Хочемо нагадати про нову можливість комфортної денної подорожі поїздом Інтерсіті №747/748 між Києвом, Вінницею, Хмельницьким та Тернополем. Поїзд максимально зручно підлаштовано під ранковий виїзд до столиці та вечірнє повернення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що новий Інтерсіті №747 відправлятиметься щоденно з Києва о 16:30, Козятин-1 18:27 — 18:29, Калинівка-1 19:00 — 19:02, Вінниця 19:19 — 19:22, Хмельницький 21:15 — 21:18, прибуття до Тернополя о 23:02.

У зворотному напрямку поїзд №748 відправлятиметься з Тернополя вранці о 06:32, Хмельницький 08:07 — 08:10, Вінниця 09:57 — 10:00, Калинівка-1 10:20 — 10:21, Козятин-1 10:53 — 10:54, прибуття до Києва о 12:45.

Як повідомляють в "Укрзалізниці", новий поїзд почне курсувати з 10 грудня та буде обслуговуватись найшвидшим українським поїздом — "Тарпан".

Квитки на потяг вже доступні в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

"Укрзалізниця" призначає додаткові потяги на новорічні свята

АТ “Укрзалізниця” у зв’язку з підвищеним попитом призначила додаткові поїзди у напрямку Львова, Мукачево та Одеси на різдвяні та новорічні свята.

У вівторок, 5 грудня, Укрзалізниця відкрила продаж на низку поїздів до гір з різних куточків України на різдвяно-новорічні свята.

Також "Укрзалізниця" відновлює рейси швидкісного потяга Інтерсіті+ №743 сполученням Київ — Славсько, який відомий як "Лижний експрес". Потяг почне курсувати з 21 грудня, але квитки доступні в продажу вже з 3 грудня.