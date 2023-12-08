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"Укрзалізниця" з 10 грудня запускає новий поїзд Інтерсіті: який маршрут
З 10 грудня АТ "Укрзалізниця" запускає поїзд Інтерсіті №747/748 між Києвом, Вінницею, Хмельницьким та Тернополем.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
"Хочемо нагадати про нову можливість комфортної денної подорожі поїздом Інтерсіті №747/748 між Києвом, Вінницею, Хмельницьким та Тернополем. Поїзд максимально зручно підлаштовано під ранковий виїзд до столиці та вечірнє повернення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що новий Інтерсіті №747 відправлятиметься щоденно з Києва о 16:30, Козятин-1 18:27 — 18:29, Калинівка-1 19:00 — 19:02, Вінниця 19:19 — 19:22, Хмельницький 21:15 — 21:18, прибуття до Тернополя о 23:02.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
У зворотному напрямку поїзд №748 відправлятиметься з Тернополя вранці о 06:32, Хмельницький 08:07 — 08:10, Вінниця 09:57 — 10:00, Калинівка-1 10:20 — 10:21, Козятин-1 10:53 — 10:54, прибуття до Києва о 12:45.
Як повідомляють в "Укрзалізниці", новий поїзд почне курсувати з 10 грудня та буде обслуговуватись найшвидшим українським поїздом — "Тарпан".
Квитки на потяг вже доступні в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.
"Укрзалізниця" призначає додаткові потяги на новорічні свята
АТ “Укрзалізниця” у зв’язку з підвищеним попитом призначила додаткові поїзди у напрямку Львова, Мукачево та Одеси на різдвяні та новорічні свята.
У вівторок, 5 грудня, Укрзалізниця відкрила продаж на низку поїздів до гір з різних куточків України на різдвяно-новорічні свята.
Також "Укрзалізниця" відновлює рейси швидкісного потяга Інтерсіті+ №743 сполученням Київ — Славсько, який відомий як "Лижний експрес". Потяг почне курсувати з 21 грудня, але квитки доступні в продажу вже з 3 грудня.