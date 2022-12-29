"Укрзалізниця" запускає додаткові потяги з Києва до Харкова перед новорічними святами

"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди №104 Київ - Харків та №103 Харків - Київ на 30 грудня.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що таке рішення прийнято, щоб задовольнити попит пасажирів на поїздки залізницею напередодні свят.

Так, поїзд №104 відправиться з Києва 30 грудня о 9:40 і прибуде до Харкова о 17:15. Із Харкова поїзд №103 відправиться 30 грудня о 10:48 і прибуде до Києва о 18:41.

Квитки вже доступні для придбання в застосунку або на сайті компанії.

Нагадаємо, через часткові знеструмлення на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Київщині, Львівщині та Житомирщині 29 грудня деякі поїзди “Укрзалізниці” прямують із запізненням.